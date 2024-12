Édesapja függősége traumatizálta, mégis drogbirtoklás miatt tartóztatták le a rappert

Bár lendületes, fiatalos és megbabonáz mindenkit extravagáns stílusával, ma már a 42. születésnapját ünnepli a világ egyik legkedveltebb női rappere, Nicki Minaj. Az előadó az elmúlt években slágert slágerre, sikert pedig sikerre halmozott, annak ellenére is, hogy gyerekkorában korántsem voltak jó kilátásai. Édesapja alkohol- és drogfüggősége megkeserítette az életét – éppen emiatt is különös, hogy legutóbb Minajt is marihuánabirtoklás miatt tartóztatta le a rendőrség. Na de mit lehet tudni a vagány előadóról? Mai kvízünkben ön is utánajárhat!