Ahogy arról az Index is beszámolt, november közepén tartották meg a minden idők legnagyobb mérkőzésének beharangozott Jake Paul–Mike Tyson-bokszmeccset, amelyen végül pontozással a 27 éves youtuber nyert.

Az évszázad kamujának is nevezett mérkőzéssel kapcsolatban azóta már a sportvilág több szereplője is felszólalt, köztük a Hell Boxing Kings eseménysorozat nagykövete, Roy Jones Jr. Az 55 éves ökölvívó nemrég a TMZ Sports tévéműsorában úgy fogalmazott, Mike Tyson nem tesztelte kellően, mit is bír el Jake Paul álla, így szívesen vállalkozna erre a feladatra.

Nem bánnám, ha lenne esélyem megpróbálni, eljutok-e az álláig, és hogy mire képes

– jelentette ki.

A sportoló megemlítette, Tyson lábmunkája nem volt az igazi a meccs alatt, és kifejezetten dicsérte Jake Pault, azt állítva, nem egy rossz ökölvívó. Bár úgy véli, Tyson nem igazán kockáztatott, mivel tisztában van vele, hogy ebben a sportágban minél idősebb valaki, annál nehezebben viseli az ütéseket. Ugyanakkor hozzátette, ő mégis tenne egy próbát a Paullal való megmérkőzéssel.

Roy Jones Jr. utoljára áprilisban bokszolt egy korábbi UFC-sztár, Anthony Pettis ellen, ám ezt a találkozót elvesztette. Azóta pedig nagyon elfoglalt, mivel több fiatal ökölvívót edz. Közülük öten december 12-én lépnek ringbe a Yakama Legends Casino Event Centerben Washingtonban, az eseményen a sportoló kommentátorként is dolgozik majd, így kettős feladatot fog ellátni.