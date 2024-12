Két világsztár már biztosan ott lesz a jövő évi SZIN-en

Ahogy az a szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, jövőre augusztus 27. és 30. között rendezik meg a Szegedi Ifjúsági Napokat, azaz a SZIN-t. Egyelőre két külföldi fellépőt jelentettek be, akik már biztosan ott lesznek a fesztiválon. Ennek értelmében Szegedre érkezik az Egyesült Királyság egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Becky Hill, aki egyedülálló énekesi képességével és energikus színpadi jelenlétével sorra tarol a koncertjein – legutóbb idén a Szigeten láthattuk őt.

Míg a SZIN második biztos fellépője Lost Frequencies belga DJ és producer lesz, aki az elmúlt évtizedben sikert sikerre halmozott a nemzetközi zeneiparban.

Az Are You With Me című világslágerével szilárdan bebetonozta magát a nemzetközi zenei színpadokon, manapság több mint 30 millióan hallgatják havonta a Spotifyon, emellett folyamatosan ostromolja a slágerlistákat Európában és a Billboard top 100-as listáját az Egyesült Államokban. Az Are You With Me 18 országban a #1 helyezést érte el, és Lost Frequencies lett az első belga előadó, aki #1 lett az Egyesült Királyságban.

Ugyan a szervezők még csak két fellépőt jelentettek be, a SZIN weboldalán további két előadó sziluettjét látni, akiknek a kilétét egyelőre nem fedték fel, így ez a leleplezés még várat magára. Mint ismert, idén többek között Zara Larrson, Armin van Buuren, Sikdope és Kamrad szórakoztatták a magyar közönséget a SZIN-en.