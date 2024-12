Delhusa Gjon elismerte a vétkét, de megfizette az árát

Mint azt az Indexen olvashatták, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere, Kreitler-Sas Máté hívta fel a figyelmet arra, hogy a táncdalénekes Delhusa Gjon rendszeresen szabálytalanul parkol a Hamzsabégi út környékén. Az alpolgármester bejegyzése szerint amikor számonkérték Delhusát, akkor ő egy rendőrigazolványt mutatott fel, majd kikérte magának az esetet. Az ügyben feljelentést is tettek.

A Blikknek az érintett is megszólalt. A nemrég Artisjus-díjjal kitüntetett előadóművész azt mondta, hogy ha ő szabálytalanul parkol, akkor az azért történik, mert őrület van a városban, telt ház van Budapesten.

Ő is, mint sokan mások, néha kénytelen így eljárni, mert különben elkésne fontos megbeszélésekről, tárgyalásokról, és hiába keres, nem talál parkolóhelyet.

Delhusa Gjon állítja, hogy amikor visszatért az autójához, öt „közterületes” fogadta.

Fontos mindenekelőtt kijelenteni, hogy kifizettem a bírságot. Emlékszem erre az esetre, minden békésen kezdődött, emberi módon próbáltam rendezni a dolgot, de gyakorlatilag öten álltak körül. Tanácstalanul néztem a fogadóbizottságra, még viccelődtem is, hogy most akkor énekelnem kell? Ők elkezdték idézni az ilyen meg olyan szabályokat, lengetni a különböző igazolványokat. Erre mondtam, hogy ilyen nekem is van