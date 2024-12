A sztárrapper azzal került a figyelem középpontjába, hogy a P. Diddy ellen felhozott számtalan szexuális erőszak vádak közé az ő neve is bekerült. A gyanú szerint a két rapper 2000-ben közösen erőszakolt meg egy 13 éves kislányt egy díjátadó gála után. Jay-Z ügyvédjei a vád megjelenése utáni napon beadtak egy keresetet a bíróságnak, hogy fedjék fel a kilétét a jelenleg csak Jane Doe álnéven ismert felperesnek, amennyiben ezt nem teszik meg, szüntessék meg az eljárást. A rapper védői szerint az egész ügy koholmány, ugyanis a felperes ügyvédje korábban is „célba vett több hírességet hamis vádakkal”.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Jay-Z-t egy 13 éves kislány megerőszakolásával vádolják, amit a vád szerint P. Diddyvel együtt követett el még 2000-ben. A Shawn Carter néven született rapper, zenei vállalkozó ügyvédje a vád után keresetet nyújtott be a bíróságra, hogy a vádló fedje fel a nevét, vagy ha ezt nem teszi meg, akkor szüntessék meg az eljárást – írja a The Daily Beast.

Az 55 éves sztárrapper elleni vád azután került nyilvánosságra, miután a nevét hozzáadták a P. Diddy ellen zajló egyik perirathoz. P. Diddy szexuális bűnlajstroma mára elég hosszúra nyúlt a vádak szerint, de Jay-Z neve egy teljesen új információ az évek óta folyamatosan nyilvánosságra kerülő szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban.

A két férfit azzal gyanúsítják, hogy egy akkor 13 éves kislányt felváltva megerőszakoltak az MTV Music Awards díjátadó gála után egy privát házban tartott buliban, miután egy ismeretlen összetevőjű itallal elkábították.

Jay-Z ügyvédjei hétfői keresetükben arra kérték a bíróságot, hogy

utasítsák el a felperes azon kérését, hogy álnéven folytathassa a pert, vagy ha ez nem történik meg, akkor ejtsék a vádakat az ügyfelükkel szemben.

Egy másik levélben az ügyvédek – amit ugyanazon a napon küldtek – azt írják, hogy a Jane Doe álnéven vádló nő ügyében is eljáró Tony Buzbee ügyvéd hónapok óta csak hergeli a közvéleményt a sorozatos sajtótájékoztatóival. A rapper védői szerint azért van szükség a felperes kilétének a felfedésére, hogy ügyfelük „megfelelően, átlátható módon védekezhessen a jogi eljárás alatt a hamis váddal szemben”.

Az ügyvédi kereset szerint Tony Buzbee már korábban is „célba vett hírességeket hamis vádakkal”. A védők szerint a felperes ügyvédjét Jay-Z egy kaliforniai perben már megpróbálta „leleplezni Buzbee legújabb zsarolási tervét, miután kapott tőle egy felszólító nyilatkozatot”. Tony Buzbee a legújabb fejleményekre egyelőre még nem reagált, de korábban úgy nyilatkozott, Jay-Z próbálta őt és a védencét megfélemlíteni.