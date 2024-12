Télvíz idején könnyen potyognak a kesztyűk és pénzek a kabátzsebekből, ráadásul a karácsonyi vásárok is jó alkalmat kínálnak a tárgyak elvesztésére vagy elcsenésére. A zsebtolvajok Kánaánja az emberektől hemzsegő adventi vásár, de meg tudjuk védeni értékeinket. A The New York Times ötletei ebben segítenek.

Ha előre tudjuk, hogy zsúfolt, lopás szempontjából ideális helyre megyünk, jó, ha ismerjük a menekülési útvonalakat vagy a biztonságos helyeket. Például, hogy merre vannak szállodák, bankok, tehát kamerával felszerelt épületek, amelyek elriasztják a bűnözőket.

Az első fontos tipp, hogy ha lehet, inkább bankkártyával fizessünk készpénz helyett, mert ezt vissza tudjuk szerezni, ha elveszik, de a készpénzt nem. Ha pénzt veszünk ki automatából, nézzünk körül, nincs-e olyan, aki rossz szándékkal minket figyel.

Tartsuk pénzünket és személyazonosító okmányainkat látható vagy megérinthető helyen. Ne a hátunkon hordjuk a táskánk, ez egyrészt akadályozza a közlekedést, másrészt felhívás a keringőre a zsebtolvajoknak: kicipzároz, kivesz, becipzároz.

De a hagyományos óvintézkedések mellett van egy új módszer is: a rádiófrekvenciás azonosítás blokkolása. Ismertebb nevén „adatlopás elleni RFID pénztárca”, amely megvédi a bankkártyát az olyan eszközöktől, amelyek távolról is le tudják szívni pénzügyi adatainkat.

A pénznél is rosszabb talán, amikor a személyes adatainkat lopják el: telefonunk, lakcímkártyánk, személyigazolványunk, útlevelünk. A telefon esetében jó, ha legfontosabb számaink, ismerőseink adatai papíron is megvannak, biztonságos helyen.

A bűnözőket vonzza a gazdagság, vagyis próbáljuk ezt nem tükrözni ruházatunkkal, a drága és feltűnő márkák (óra, fényképezőgép) helyett öltözzünk konzervatívan és visszafogottan.