Megnyitott a három Michelin-csillagot szerző spanyol séf új, budapesti étterme

A BiBo Budapest az étteremlánc nemzetközi klasszikusaival és magyar parafrázisokkal is várja a vendégeket a Dorothea Hotelnek is otthont adó épületegyüttes tetején. Marbella, Madrid, London és Doha után ez az ötödik tagja a roppant népszerű láncolatnak – aminek hamarosan a spanyolországi Tarifában is nyílik új egysége. Kipróbáltuk hát, mit tud a város új hot spotja, amely Budapest pozícióját erősítheti a stílusos utazók és az igényes gasztroturisták körében.