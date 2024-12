Már nem keresi a rendőrség Lovas Annabellát, A Nagy Ő korábbi szereplőjét

Csütörtökön kora estére lekerült a körözési listáról Lovas Annabella, a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső reality korábbi szereplője, akinek keresését november 29-én rendelte el a Kecskeméti rendőrkapitányság.

Mint arról az Index beszámolt, a korábban szépségversenyeken is feltűnő Lovas Annabella a realityben Tóth Dávid világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó szívéért küzdött, s egészen a fináléig menetelt, ám a sportoló végül nem őt választotta párjának. Lovas Annabella a forgatást követően modellmunkákat vállalt, valamint influenszerként is tevékenykedett, ám ezt követően jó időre eltűnt a közösségi médiából.

A Blikk információi szerint az elmúlt időszakban több furcsa dolgot tapasztaltak a hölgy követői és a barátai. A nehezen érthető üzenetei mellett egy időre eltűnt a közösségi médiából, majd a visszatérésekor bejelentette, mellrákot diagnosztizáltak nála, nem sokkal később pedig törölte magát a közösségi oldalakról, majd eltűnt.

Nem elég, hogy kiderült, beteg, eközben a párkapcsolata is viharos volt. Éppen amikor nyugalomra és egy szerető, támogató társra lett volna szüksége. Ez is nagyon megviselte őt. Szerette a párját, de szenvedett is miatta