Molnár Gusztáv megrázó interjúban vallott az alkoholizmus elleni küzdelméről

A Drága örökösök sztárja otthagyta a pécsi rehabilitációt, és visszatért a fővárosba. Ám most nem egyedül kell megküzdenie alkoholfüggőségével, ugyanis várta kint egy hölgy, akit a színművész nem akar elveszíteni. Molnár Gusztáv saját maga döntött a pécsi rehabilitációs intézet otthagyásáról, és a fővárosban folytatja felépülését, és bízik benne, hogy sikerül visszaszereznie a bizalmat.

Molnár Gusztáv két hónap után önként otthagyta a pécsi rehabilitációs intézetet, és visszaköltözött Budapestre. A Drága örökösök színésze, aki alkoholfüggőséggel küzd, a Bors riporterének elárulta a rehabilitáció elhagyásának okát.

A színész nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy elege van, de nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy higgyenek neki, és visszaszerezze a bizalmat de azt is hangsúlyozta, saját maga döntött úgy, hogy befejezi a kezelést, annak ellenére, hogy tudja, a bent töltött két, két és fél hónap nem sok.

Viszont ezúttal nem kellett egyedül megküzdeni a démonjaival, ugyanis várta egy hölgy, akit Molnár Gusztáv nem akar elveszíteni.

Nem a nulláról indultam, van egyfajta tudásanyag bennem azzal kapcsolatban, hogy mi ez a betegség, amivel küzdök, hogy mi az, amivel vigyáznom kell. [...] Harmincnyolc éves lettem ott, Pécsett ünnepeltem, ott voltak a társaim, kaptam is egy szelet tortát. Egy évvel korábban szintén hasonlóan ünnepeltem, előtte pszichiátrián voltam, előtte az utcán, hajléktalanként, és eljött most egy olyan pont az életemben, amikor az van, hogy én ezt unom

– mondta Molnár Gusztáv, hozzátéve, hogy szerinte pozitív női energia nélkül nem tud létezni, jobban lenni, és most van egy lány az életében, és attól félt, ha tovább marad a rehabon, elveszíti őt.

A színész azt is elmesélte, hogy nem tartja a kapcsolatot Szlovákiában élő édesanyjával, csak a húgától tudja, hogy az asszony nincs jól, ő is az alkohol rabságában él, és azt is elmondta, hogy nagyon rég láthatta a kisfiát, aki a napokban ünnepli a születésnapját.