Vujity Tvrtko Delhusa Gjon ügyéről: minél magasabban, annál nagyobb alázattal

Delhusa Gjon ellen már a rendőrség is nyomozást indított, miután az énekes egy köztéri intézkedés alkalmával indulatosan mutogatott egy bizonytalan eredetű igazolványt a közterület-felügyelőknek. Az ügyben most Vujity Tvrtko is elmondta a véleményét, aki nagyobb alázatra szólította fel az előadót.