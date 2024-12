Már a hatvanas években zenélt, ma pedig a filmvásznon is nyomja Rózsi

Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene legendája most a filmvásznon is életre kel a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés drámában, amely 2024. december 12-én debütált a mozikban. Az alkotás Demjén életművén keresztül idézi fel a nézőben a múltat és a zenész ikonikus dalait, amelyek még ma is generációkat kötnek össze. A film fogadtatása ugyan meglehetősen vegyes, a bemutató apropóján most ön is számot adhat arról, mennyire ismeri az ország Rózsiját.