Ahogy közeleg a karácsony, egyre többen várják a Mikulást, aki a jókedv és az ünnepi hangulat megtestesítője. Azonban a piros ruhás, mosolygós öregúr egészsége komoly veszélyben lehet – különösen az alkoholproblémái miatt. Az évtizedek óta tartó sherry- és sörfogyasztás nemcsak májkárosodáshoz és egyéb betegségekhez vezethet, de a szán biztonságos irányítását is veszélyezteti. Ha valóban törődünk a Mikulással, itt az ideje, hogy újragondoljuk, milyen finomságokat hagyunk neki az ünnepi asztalon!

Magyarországon ugyan kulturálisan sokkal inkább a Jézuska ajándékait várjuk karácsonykor a fa alá, a világ legtöbb részén az ünnep közeledtével ismét eljön az ideje, hogy fogadják a tél legkedveltebb látogatóját: a nálunk sokkal inkább a december 6-án tisztára bokszolt csizmákat vizslató Mikulást. Azonban a gyerekek által kedvelt, joviális figura egészsége mögött súlyos problémák húzódhatnak, amelyek közül az egyik legaggasztóbb az alkoholfogyasztás mértéke.

A Mikulást szinte mindenki ugyanúgy képzeli el: testes, mosolygós öregember, fehér szakállal és pirospozsgás arccal. Azonban ezek a jellemzők nemcsak jókedvű természetét sugallhatják, hanem komoly egészségügyi problémákra is utalhatnak. Ezek közül különösen az alkoholfogyasztás miatti veszélyeket érdemes kiemelni, amelyek hosszú távon komoly következményekkel járhatnak, sőt, ha véletlen a rénszarvasok által húzott szán egy közúti ellenőrzésbe is belefut, akkor még az ajándékok kézbesítése is veszélybe kerülhet. Már ha a villogó autó megjelenése előtt nem egy árokban köt ki...

Mindez persze legalább akkora fikció, mint az, hogy a világ minden tájára a piros ruhás fickó szállítja az ajándékokat, azonban a kultúránk szerves részévé vált Télapó fizikai állapota az ábrázolások szerint ténylegesen komoly egészségi problémákat jelez.

Az anonim alkoholisták között nehezen maradna névtelen

A Mikulásról szóló történetekben rendszeresen megjelenik az a szokás, hogy az emberek a forrócsoki vagy a tej helyett alkoholos italokat – például sherryt vagy sört – készítenek ki számára karácsony estéjén. Ez ugyan kedves gesztusnak tűnhet, a valóságban azonban komoly problémák forrása lehet – még akkor is, ha ezeket valójában általában az önfeláldozó apukák tüntetik el reggelre. Az alkohol túlzott fogyasztása ugyanis nemcsak rövid távon, hanem hosszú távon is jelentős egészségügyi kockázatokkal jár.

Az alkoholmérgezés akkor alakul ki, amikor a vér alkoholkoncentrációja olyan szintet ér el, amely már mérgező a szervezet számára. Egy átlagos felnőtt esetében ez körülbelül 12 egység alkohol elfogyasztása után következhet be – ami nagyjából 4-5 korsó sörnek felel meg. A Mikulás azonban egyetlen éjszaka alatt rengeteg italt kap világszerte, ami már egy háztömb meglátogatása után sokszorosan túllépheti ezt a határt. A magas véralkoholszint álmossághoz, hányingerhez, légzési problémákhoz és akár eszméletvesztéshez is vezethet, ami különösen veszélyes, ha valakinek egy szánnal repülve kell ajándékokat kiszállítania – írja a The Conversation. Persze az alkoholproblémákkal küzdők számára temérdek segítő csoport jött már létre, azonban a jellegzetes fehér szakállas arc aligha maradna sokáig anonim a terápiás foglalkozások során...

Pedig ennek ellenére sem ártana segítséget kérnie, ugyanis a Mikulás már évtizedek óta csap ilyen görbe estéket. Az ilyen mértékű alkoholfogyasztás hosszú távon alkohollal kapcsolatos májbetegségeket okozhat. A máj folyamatos terhelése miatt gyulladás alakulhat ki, a májsejtek károsodhatnak, és zsírfelhalmozódás jelentkezhet. Súlyos esetben a májzsugorodás – vagyis cirrózis – is kialakulhat, amely életveszélyes állapot.

Borvirágos orral a volán mögött

Persze az alkohol szemmel látható egészségkárosodáshoz is vezethet, így a Mikulás ikonikus piros arca a jókedv mellett az alkoholhoz kötődő problémáit is jelezheti – az arcpirosság például gyakori jelenség azoknál, akik érzékenyek az alkoholra.

A piros arc azonban nemcsak esztétikai kérdés, hanem magas vérnyomásra, illetve egyes rákos megbetegedések fokozott kockázatára is utalhat,

ráadásul lehet a rosacea nevű – magyarul csak borvirágos arcként vagy orrként emlegetett – krónikus bőrbetegség tünete is. A rosacea kialakulásában szerepet játszhat az alkoholfogyasztás, valamint a hideg időjárás és a szél is. A Mikulás az Északi-sark zord körülményei között él, és szánja repülése közben extrém hidegnek és szélnek van kitéve, amelyek mind hozzájárulhatnak a bőrproblémáihoz.

Ismételten felmerül az a kevésszer hangsúlyozott probléma, hogy a hazánkban érvényes közlekedési szabályok szerint szigorúan tilos alkoholfogyasztás után járművet vezetni. Ez azonban a Mikulásra is igaz, aki szánját irányítja az égen. Már néhány pohár alkohol után a vér alkoholszintje olyan magasra emelkedhet, amely veszélyessé teszi a vezetést – különösen nagy sebességnél és magasságban. A koncentráció csökkenése, a reakcióidő romlása és a döntéshozási képesség gyengülése mind komoly balesetveszélyt jelenthet. Emiatt egy súlyosan ittas állapotban lévő Mikulás nemcsak önmagát, hanem a karácsonyi ajándékozás sikerét is kockára teheti.

Persze a borvirágos arcot nem csak az italozásnak köszönheti a Télapó. Mivel hideg éghajlaton él az Északi-sarkkörön, és hosszú időt tölt a szánon a sztratoszférában utazva – ahol a hőmérséklet akár -80 Celsius-fokra is süllyedhet –, a hideg jócskán kikezdheti a bőrét. Emellett magas szintű UV-sugárzásnak teszi ki magát még sötétben is, az élethosszig tartó UV-expozíció pedig jelentős környezeti tényező a rosacea kialakulásában.

A Mikulás szakálla és a hagyományos szőrmével bélelt öltözék tehát nem elég ahhoz, hogy megvédje arcát az időjárás viszontagságaitól – napvédő krémet és sálat kellene viselnie az arcán, valamint védőszemüveget –, hogy minimalizálja a karácsony okozta károkat.

Az elhízás és a hererák is fenyegetheti

A Mikulás persze ezeken kívül sincsen kielégítő egészségi állapotban. Magassága megközelítőleg 180 és 196 centiméter között van, súlya pedig 80 és 136 kg között mozog ábrázolástól függően. Azonban bármilyen is legyen a Mikulás magassága és testsúlya ezen a skálán belül, valószínűleg túlsúlyos vagy elhízott, amely főleg has tájékán figyelhető meg nála. Persze ez nem feltétlen probléma.

Ennek a testzsírnak egy része ugyanis szigeteli, ami fontos, mivel sok időt tölt a szabadban a szánon. De ha túl sok zsír kerül a hasi szervek, például a gyomor, a vékony- és vastagbél, a máj és a vesék köré, károsodhat az egészsége. Ennek tudatában persze azok, akik karácsony estéjén étellel és itallal kedveskednek a Mikulásnak, jobb ha mérlegelik az egészségesebb alternatívákat a hagyományos piték és sütemények helyett. Az ilyen magas zsírtartalmú és cukorban gazdag ételeket tartalmazó étrend ugyanis növeli az elhízás és a krónikus betegségek, például a szívbetegség, a szélütés, a 2-es típusú cukorbetegség, a porckopás és a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

A jó hír, hogy a kutatások azt mutatják, a túlsúlyos alkoholfogyasztók kisebb valószínűséggel szenvednek el hideg okozta sérüléseket.

Végtére is a szélsőséges hideg hőmérséklet miatt a Mikulás a fagyhalál kockázatának is jelentősen ki van téve az év ezen hosszú munkanapjain. Már néhány percet eltölteni ilyen hőmérsékleten elegendő ahhoz, hogy a végtagjaiban szűküljenek az erek. Előfordulhat, hogy még a kesztyű viselése sem elég ahhoz, hogy megakadályozza a jégkristályok képződését a vérében -4 Celsius-fokon, vagy az alatt. Ezen a ponton a Mikulás már szövetkárosodást szenvedhet, ami miatt gyakran az érintett testrészek amputációjára van szükség.

Persze nem biztos, hogy a Mikulás érzi a hideget, amit jól magyarázna az az elragadtatott arckifejezése is, amit akkor láthatunk, amikor a szánját vezeti. A kutatók szerint valós esély van arra, hogy a Télapónak veleszületett fájdalomérzéketlensége van, ami egy ritka genetikai rendellenesség, amely megakadályozza, hogy az emberek fájdalmat érezzenek, beleértve a szélsőséges hőmérsékletet is.

Ráadásul a sztratoszférában nagy sebességgel utazva a szokásos oxigénmennyiség 30 százalékkal kevesebb. Ezek a körülmények gyorsan hipoxiához – a szervezet szöveteinek alacsony oxigénszintjéhez – vezethetnek, ami zavartságot, nyugtalanságot, magas pulzust és vérnyomást okozhat – legalább két hétre van szükség olyan magasságban, hogy a vér megnövelje oxigénszállító képességét. Mindez önmagában azonban nem biztos, hogy elég lenne, ugyanis

az alkohollal párosuló hipoxia egy egészségügyi katasztrófa receptje. A Mikulás szív- és érrendszere súlyos terhelésnek lenne kitéve, és kognitív funkciói is hanyatlhatnak.

A korommal telt kéményekbe préselődés szintén jelentős egészségügyi kockázatot jelent a Télapó számára. Tanulmányok kimutatták, hogy a kéményekben található részecskék hosszú távú belélegzése növeli a különféle rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát. A szénrészecskék mélyen a tüdőben csapdába eshetnek, felvehetik az immunsejteket, és tüdőbetegségeket okozhatnak. A koromnak való kitettség a Mikulást különösen veszélyezteti, amely a hererák kialakulásával is járhat – amelyet korábban főként a kéményseprőknél diagnosztizáltak.

(Borítókép: Dalibor Despotovic / Getty Images Hungary)