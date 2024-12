Letartóztatta az FBI a 2,3 milliárd forintot összecsaló ál-Habsburgot

Egy amerikai csaló a volt osztrák–magyar uralkodócsalád nevét felhasználva vert át embereket Los Angelesben, azt állítva többek közt, hogy a birtokában van egy olyan technológia, amely képes megjósolni a jövőt, így olyan hírességek is érdeklődnek már iránta, mint Hillary Clinton vagy Michael Jordan. A helyi filippínó közösségtől kicsalt közel 6 millió dollárt azonban nem cégfejlesztésre, hanem luxusautókra, ruhákra és drága trónszékekre költötte, amiért most húszéves börtönbüntetést kaphat.

A csalók egyik kedvenc módszere, hogy híres családok leszármazottjainak adják ki magukat – mi is írtunk már önmagát Rothschild-örökösnek kiadó ukrán szélhámosnőről, de a Dunaferrt is megtalálta már egy ál-Habsburg –, ez a trükk azonban akkor is beválik, ha az ember csupán kicsit feljebb szeretné magát pozicionálni a társadalmi ranglétrán. A 48 éves, kaliforniai születésű, de filippínó származású Sylvein Scalleonénak azonban nagyon is anyagi célja volt a névváltoztatással, amelynek végig is járta a hivatalos útját, hogy Sylvein William Maximilian D'Habsburg XVII legyen belőle 2017-ben.

A névadást illetően híresen laza amerikai szabályozás nem támasztott ezek szerint akadályt az elé, hogy a férfi a világ egyik leghíresebb vezetéknevével legyen gazdagabb – ami például idehaza egyáltalán nem lenne megvalósítható. Magyarországon ahhoz, hogy valaki egy híres, történelmi családhoz csapódjon a vezetékneve által, bizonyítani kell a leszármazást, mivel ezek a családnevek védettséget élveznek.

Az Egyesült Államokban azonban nagyon engedékeny a szabályozás a névadást és -változtatást illetően, van olyan tagállam, ahol kis túlzással bármilyen betűkombinációt választhat az ember a gyerekének vagy önmagának. Ugyanis nincs olyan szabályozó szervezet, mint például idehaza volt ez ügyben az MTA vagy most a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont. Így nyilvánvalóan semmi akadálya nem volt a D'Habsburg név felvételének sem.

Ordító felkiáltójelek a névválasztást illetően

Mivel a férfi kifejezetten a saját, filippínó közösségét vette célba, nem nehéz belelátni, hogy azért választhatta pont ez, mert e név abban a kultúrában sem cseng ismeretlenül. Sőt, a Fülöp-szigetek maga is egy Habsburgról, II. Fülöp spanyol királyról kapta a nevét.

Azonban a szemfüleseknek lettek volna figyelmeztető jelek éppenséggel – és itt nem is elsősorban a külső jellemzőkre gondolunk. Mivel a Habsburg-ház spanyol ága 1700-ban a híresen ronda II. Károllyal kihalt férfiágon (másképp pedig a név nem öröklődhetett), az illető felmenőinek valahol Közép-Európában vagy Toszkánában kellett élniük. A Miksa (Maximilian) keresztnevet az osztrák ág preferálta, de a Habsburg-család a nevét általában németesen (von Habsburg) használja, ami olaszul is d'Asburgo, ekképp tehát nem szokták írni, ahogy az amerikai hivatal bejegyezte.

A név végén lévő szám pedig Európában teljesen szokatlan a főnemesi családok körében, azt jellemzően az előkelőbb amerikai famíliák férfitagjai használják, hogy megkülönböztessék magukat felmenőiktől. 17 generáció pontosan ezen a néven eléggé sok, az európai főnemesi családok leszármazását számon tartó Gothai Almanachban is kellett volna, hogy nyoma legyen ennyi embernek, de egyébként is valószínűtlen, hogy az 1680-as években (a körülbelül 20 éves átlagos generációs időt beszorozva 17-tel) így neveztek volna el egy főherceget Bécsben.

Köztudott továbbá, hogy a Szűzanya tiszteletére a Habsburg-család férfitagjainak is az egyik neve mindig a Mária. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleményben tudatta, hogy a gyanúsított sem vérség, sem házasság révén nem áll természetesen rokoni kapcsolatban az egykori uralkodócsaláddal.

A bevándorlók naivitására apellált

D'Habsburg és emberei 2018 januárja és 2023 júniusa közt kifejezetten az idős, templomba járó filippínókat keresték meg a piramisjátéknak bizonyult befektetési ajánlattal, továbbá a szintúgy szépkorú plébánosok is kiemelt célpontok voltak, akiknek a szava sokat nyom a latban a bevándorlók körében. A vád szerint a férfi azt állította, hogy feltalált egy olyan mesterséges intelligenciát, amely képes előre jelezni jövőbeli történéseket, illetve pusztán videófelvételek alapján észleli a koronavírust.

Állítása szerint cégébe olyan hírességek fektettek már 500 millió dollárt (közel 195 milliárd forintot), mint Michael Jordan, Kobe Bryant vagy az Apple társalapítója, Steve Wozniak – akik bent ülnek az igazgatótanácsban is. Meséjének állandó eleme volt, hogy híres politikusok is érdeklődnek a technológiák iránt, így Mike Pompeo és Hillary Clinton volt külügyminiszterek. D'Habsburg befektetőinek azt hazudta, hogy a pénzüket a szabadalmi procedúrára és munkahelyteremtésre fordította, de valójában a saját luxuséletét finanszírozta belőle. Így a luxusruházati termékek mellett vásárolt két Rolls-Royce-t, itáliai trónszékeket az 1800-as évekből, két barokk stílusú antik oszlopot Portugáliából, valamint XII. és XIII. századi itáliai márványoszlopokat is –

mindezeket a hatóság persze már lefoglalta.

Ahogy Licelle Cobrador, a Filippínó Amerikai Jogi Védelmi és Oktatási Alap ügyvezető igazgatója elmondta, a filippínók nagyon jóhiszeműek egy másik filippínóval kapcsolatban, különösen igaz ez a templomokban a hívők közösségére, ugyanis ez egy védett tér a számukra. A legtöbb bevándorló jobban bízik a templom nyújtotta segítségben, mint az államéban, így nagyon gyakran ezen a közösségen keresztül találnak munkát és lakhatást is, D'Habsburg pedig pont ezt használta ki.

A férfi ügyvédje szerint védence alig várja, hogy bemutathassa a találmányát, így a vádpontokból csak egyet hajlandó elismerni, mégpedig, hogy hazudott a cége pénzügyi helyzetét illetően. Az FBI jelenleg nyomoz, a következő hetekben újabb beismeréseket várnak a piramisjátékról, ami a Morning Star napilap fogalmazása szerint éppen olyan drámaian omlott össze, mint az Osztrák–Magyar Monarchia.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvet ide kattintva rendelheti meg:

(Borítókép: A bécsi Hofburg. Fotó: Getty Images Plus)