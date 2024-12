Teljes kudarc Harry herceg netflixes sorozata

Sussex hercege és hercegnéje a királyi családtól elszakadva már 2020 óta próbál a saját lábán megállni, ebben pedig nagy segítségükre volt a Netflixszel kötött 100 millió dollárról szóló megállapodásuk. Az egyezségük részeként készülhetett el a Live to Lead című dokusorozat – amelyben szakmájukban kiemelkedően teljesítő ismert személyek voltak láthatóak, köztük Greta Thunberg –, a Heart of Invictus nevezetű széria – ami a Harry herceg által alapított Invictus Játékokról szól –, illetve a Harry & Meghan című sorozat, ami különösen kiverte a biztosítékot a királyi családnál, ám a nézők körében osztatlan sikert aratott, és sokáig a legnézettebb szériák között szerepelt a platformon.

A pár cége, az Archewell Productions által gyártott és a Netflixszel kötött megállapodás részét képező, következő produkció december 10-én landolt a felületen Polo címmel. Mint ismert, az öt részből álló sorozatban azt igyekeztek bemutatni, milyen intenzív edzésnek vannak kitéve a US Open Polo Championship résztvevői, ezzel együtt pedig a sport szépségére koncentrálva próbálták átadni az ebben az ágban jeleskedő sportolók szenvedélyét. Ezenfelül kiemelve, mi szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szinten űzze a lovaspólót, amit a királyok sportjának is neveznek – végül utóbbiból adódott a széria egyik legnagyobb hátránya is.

A királyi családhoz VI. György, II. Erzsébet édesapjának uralkodása óta áll közel ez a sport, és Harry herceg a nagyapjához, Fülöp herceghez, édesapjához, III. Károlyhoz és testvéréhez, Vilmos herceghez hasonlóan már tinédzserkora óta űzi. Sőt, Meghan Markle a herceg egyik lovaspóló-mérkőzésén jelent meg először a nyilvánosság előtt még 2017-ben a berkshire-i Coworth Parkban. Annak ellenére viszont, hogy a királyi sarjnak és családjának közeli kapcsolata van a lovaspólóval, nem egy olyan sportról beszélünk, amivel mindenki tud rezonálni, így az elitkörökön kívül igen kevés embert is érdekel igazán, mit kell tudni róla. Látszólag a készítők nem számoltak azzal, hogy a személyes kötődés hiánya miatt a produkció nem fogja felszántani a Netflixet –

nem is fért bele a tíz legnézettebb alkotás közé.

A legtöbb kritikus kész kudarcnak és unalmasnak ítélte a sorozatot – még annak ellenére is, hogy lapulnak benne drámai, emberi történetek, köztük az egyik játékos lesérülése –, ami részben az előbbiekben kifejtett tényből fakad. Azaz hogy a lovaspóló a sport népszerűségét tekintve sosem lesz egyenértékű mondjuk a focival vagy a kosárlabdával. Bár eredetileg a készítők le szerették volna bontani a sztereotípiákat, vagyis hogy a világ egyik legősibb és legveszélyesebb sportja, a lovaspóló a gazdagoké, mégis úgy ábrázolták, mint amit főleg a kiváltságok űznek – ennek következtében pedig csak még inkább hidegen hagyja a hétköznapi embereket.

Azért is hátrányból indul a széria, mivel nem előzte meg semmilyen marketingkampány, így egyesek valószínűleg még a létezéséről sem tudnak. Az pedig különös, hogy annak ellenére, hogy a lovaspólót a királyok sportjának kiáltották ki, és a sorozat vezető producereinek egyike Harry herceg, akinek jelentős múltja van ebben a sportágban, ő és neje, Meghan Markle csak egy-egy jelenet erejéig tűnnek fel – és azokban is olyan jelentéktelen dolgokról beszélnek, mint hogy a hercegné folyékonyan beszél spanyolul.

Ennek oka az lehet, hogy bennfentesek elmondása szerint Sussex hercege és hercegnéje nem tervez több olyan produkciót, amelynek főszerepében ők állnak, mivel úgy vélik, már elmondták, amit el kellett mondaniuk. Holott pont az tette volna élvezhetővé a dokusorozatot, ha a királyi sarj nosztalgiázását hallgathattuk volna, akár II. Erzsébetről vagy Fülöp hercegről, akik mind rajongói voltak a lovaspólónak.

Ám a Polo fogadtatása valamiképp alátámasztja azt a vélekedést, hogy Harry herceg és Meghan Markle a köz számára már csak azáltal érdekes, ha a királyi családdal kapcsolatban szórnak el egy-egy morzsát, mivel ők tűzközelben voltak, így hiteles információval rendelkeznek az arisztokrata életről. A Polo ugyan egy jó lehetőséget biztosított volna a párnak arra, hogy bebizonyítsák, anélkül is tudnak érvényesülni ebben az iparban, hogy ahhoz bármennyire is hozzásegítene a származásuk, viszont ez a hajó elúszni látszik. Azt egyelőre nem tudni, hogy a bukás ellenére a Netflix a jövőben továbbra is együtt szeretne-e majd dolgozni a sussexiekkel.

Egy film még érkezik?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sussex hercege és hercegnéje megvásárolta Carley Fortune egykori újságírónő Meet Me At The Lake című romantikus regényének szerzői jogait – ami arra enged következtetni, hogy megfilmesítenék a történetet. A Sun akkori értesülései szerint 3 millió fontba, vagyis körülbelül 1,3 milliárd forintba kerülhetett nekik az üzlet. A kötet – amely már megjelenésének első hetében 37 ezer példányban kelt el – egy harmincas éveiben járó párról szól. Az ő történetükön keresztül hívja fel a figyelmet a szerző az olyan témákra, mint a gyerekkori traumák, a szülés utáni depresszió vagy a mentális egészség. Egyesek egyébként párhuzamot véltek felfedezni a könyv két főhősével történtek, illetve Harry herceg és Meghan Markle között.

Előbbi esetében az adja a hasonlóságot, hogy a kötet egyik karaktere autóbalesetben veszti el a szülőjét, ahogy a királyi sarj anno az édesanyját. A kábítószer-használatról szintén szó van a regényben, ahogy a herceg is sokféle drogot kipróbált fiatalként. A hercegné esetében viszont csak azt az egyezést vélték felfedezni, hogy a könyv főszereplői Torontóban élnek, akárcsak korábban Markle hét éven át. Sőt, azt feltételezik, hogy mivel Carley Fortune írónő torontói – korábban újságíróként a Fortune-nek írt cikkeket, köztük Meghan Markle rendezetlen frizurájáról is –, így ebből kifolyólag ismerhetik egymást a hercegnével, ami alapjául szolgálhatott a sikeres üzlet létrejöttének. Kérdéses, hogy a vélhetően a könyvből készülő filmes feldolgozás a Netflixre érkezik-e majd, vagy sem.

(Borítókép: Harry herceg 2024. május 8-án Londonban, Angliában. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)