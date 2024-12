Alec Baldwin elárulná az igazságot a Rust forgatásán történt halálos balesetről

Habár a gondatlan emberölés vádját júliusban ejtették ellene, Alec Baldwin továbbra is eltökélt, hogy tisztázza magát a Rust forgatásán történt tragédia kapcsán. A színész szerint a következő hónapokban újabb részletek derülhetnek ki a 2021-es eseményről, amelyben Halyna Hutchins operatőr életét vesztette. Baldwin úgy véli, a sajtó és az igazságszolgáltatás eddig elhallgatta az ügy lényegét, ám most saját kezébe veszi az irányítást, hogy feltárja az igazságot.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, júliusban ejtették az Alec Baldwin elleni gondatlan emberölés vádját a Rust forgatásán történt tragédiával összefüggésben, a színész mégis ragaszkodik hozzá, hogy elmondhassa a saját verzióját a 2021-es eseményekről. A baleset során a forgatókönyvíró-rendező Joel Souzát és a vezető operatőr Halyna Hutchinst érte találat egy, a színész kezében lévő kellékfegyver elsülése után, utóbbi életét pedig már nem lehetett megmenteni.

Igen ám, de Baldwin a napokban David Duchovny Fail Better című podcastjában arról beszélt, hogy az ügynek még nincs vége, és a következő hónapokban mindent megtesz majd azért, hogy feltárja az igazságot a forgatáson történtekről. „Új szakasz jön, és meg fogom mutatni, mi is történt valójában” – mondta a színész. „Eddig csak védekeztem. Vádoltak, eljárást indítottak ellenem. De most már rajtam a sor, hogy elmondhassam, valójában mi történt.”

Alec Baldwin szerint ugyanis az amerikai média az elmúlt három évben szándékosan torzította a történetet.

Mindent, ami segíthetett volna nekem, elhallgattak, és mindent, ami ártott, felerősítettek. Három éve megy ez, az igazságot sosem mondták el

– idézi a Deadline.

A színész azt is elárulta, hogy ügyvédei még több bizonyítékkal készülnek előállni a következő jogi lépések alkalmával. „Még rengeteg dolog fog napvilágra kerülni, ahogy további beadványokat nyújtunk be. Az elmúlt három évben az emberek élvezettel falatoztak ebből az ügyből. Mert ha valakit ennyire utálnak ebben az országban, három dolgot akarnak: azt, hogy meghaljon, azt, hogy börtönbe kerüljön, vagy azt, hogy elhallgattassák. Az utolsó kettő ugyanaz – börtön vagy eltörlés, mindkettő olyan, mintha nem is léteznél.”

Sajnálja, hogy nem született egyértelmű ítélet

Alec Baldwin úgy érzi, szakmai szempontból lassan kezd visszazökkenni az élet a normális kerékvágásba, de még mindig fáj, hogy az ügyében nem mondták ki egyértelműen ártatlanságát, csupán ejtették az ellene felhozott vádakat.

Annak ellenére, hogy hálás vagyok, amiért ejtették az ügyet, talán még jobb lett volna, ha egyértelmű ítélet születik. Az ügyvédeink rengeteg bizonyítékot készítettek elő, amelyeket soha nem mutathattak be

– mondta.

A színész szerint a teljes igazság feltárására a következő „néhány hónapban” kerülhet sor, bár hozzátette, hogy az ünnepek után szünetet tervez. „Pihenésre van szükségem. Nem akarok egy ideig erről beszélni, szeretnék egy kicsit szusszanni.”

A tragédia jogi eljárása júliusban zárult le, amikor Mary Marlowe Sommer, Új-Mexikó bírája ejtette az Alec Baldwin elleni vádakat, mivel az ügyészek nem tártak fel minden kritikus bizonyítékot a védelem számára. Az ügyet nem lehet újranyitni.

(Borítókép: Mega / Getty Images Hungary)