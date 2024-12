Pamela Anderson fia elfeledtetné az anyjáról kialakított szexszimbólumszerepet

Pamela Anderson évtizedekig a szőke bombázó sztereotípiájának fogságában élt, de fia, Brandon Thomas Lee elhatározta, hogy megváltoztatja Hollywood hozzáállását. Szerinte ugyanis a The Last Showgirl című film, amelyben Anderson főszereplőként brillírozott, nemcsak Golden Globe-jelölést hozott számára, hanem új fejezetet is nyitott a karrierjében, bizonyítva, hogy többre hivatott, mint amit eddig gondoltak róla.