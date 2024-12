Mészáros Lőrinc otthonáról árult el kulisszatitkokat Medveczky Ilona

A 83 éves táncművész többek között arról is beszélt a műsorban, hogy borzasztó nagy teher van rajta, mert van egy irgalmatlanul nagy háza. „Olvastam, azt hiszem, a YouTube-on, hogy a Lölőke házát a világűrből is lehet látni. Na, hát erre rögtön elolvastam a cikket, miután 700 méterre lakik tőlem. Most már a Rogán is ott lesz tőlem 50 méterre. Olyan építkezés folyik, hogy ihaj!” – mondta a videóban, amelyet a 168.hu vett észre.

Ezt követően azt is elárulta, hogy az ő háza 840 négyzetméteres, négy szintje van, bár ebből kettőt nem használ, mert beépítette, majd szétverték. Ezzel szemben a cikk szerint Mészáros Lőrinc háza 900 négyzetméteres.

Van neki úszómedencéje, igaz, az enyém két méterrel kisebb. Pillanat! Van liftje, nekem az nincs. Két lábam van, el is estem nem egyszer, nem kétszer, lépcsőkön rohanok le-föl, le-föl, le-föl. Attól ájultam el, hogy 3,5 milliárd forintot ér!

– fogalmazott.

Medveczky Ilona elmondta azt is, hogy korábban volt egy vevője, aki csak a háza felső két szintjét vette volna meg, hogy odaköltözzenek két kisgyerekkel. „Ebből kifolyólag szétvertek mindent. Víz, gáz, villany, a teljes tetőtér óriási, 400 négyzetméteres lakterület, tehát akár egy táncterem is lehetne. És feljebb még egy szint.”

„És az én házamat 400 millióért akarták megvenni. 1744 négyzetméter, igaz, Lölőkééknek nincs kertjük. Úgyhogy ebből így kiléptem. Nem adtam el” – jelentette ki, majd hozzátette: a háza eredetileg a Károlyi család vadászkastélya volt, és már 60 éve lakik benne.

