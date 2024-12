Sebestyén Balázsék bepálinkáztak, és levágtak egy disznót élő adásban

Idén sem maradt el Sebestyén Balázsék immáron hagyománnyá vált disznóvágása. A pálinkázással egybekötött eseményt, amellyel az óévet is búcsúztatja a csapat, ezúttal is élőben követhetik a Rádió1 hallgatói reggel 6 és 10 óra között.

Mint minden évben, idén is disznóvágással búcsúznak a hallgatóiktól Sebestyén Balázsék, amit a Rádió1 irodaházának teraszán tartanak. A procedúrát és a falatozást ezúttal is élőben lehet követni az éterben, illetve a rádiósok reggeli műsorának közösségi oldalán.

Tavaly még Vadon Jani is részt vett ezen a hangulatos eseményen, ám ő azóta már elköszönt a rádiózástól. Helyette most Ráskó Eszter kóstolhat bele a hagymás vérbe, miután a stafétabotot ő vette át a műsorban Vadontól. Magyarország egyik legismertebb női stand up előadója – ahogy azt az adás kezdetén elárulta – az utolsó fellépését követően érkezett a hajnali összejövetelre – karácsonyig legalábbis már nem áll színpadra.

Az első koccintás nem sokkal reggel 7 óra előtt történt meg – természetesen barackpálinkával –,

ezzel egy időben pedig nemcsak a rádiósok alkoholszintje, hanem a rádió zenei stílusa is megváltozott – a disznóvágáshoz illeszkedve mulatósra váltottak, Kis Grófo Meg a nézését és a járását című gyöngyszemével indítva.

Ahogy halad az idő, egyre jobban hangulatba jönnek a műsorvezetők. Az adást, illetve hogy mi történik az irodaház teraszán, a Rádió1 weblapján, illetve egyéb felületein tudja élőben követni.