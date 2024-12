Rövid választ adott arra Delhusa Gjon arra, hogy pontosan honnan is szerzett magának rendőrségi igazolványt, amit az ominózus parkolási ügyénél mutatott be Újbuda alpolgármesterének.

Mint ismert, decemberben derült ki, hogy Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere megvádolta az Artisjus-díjas énekest, Delhusa Gjont azzal, hogy rendszeresen szabálytalanul parkol, ugyanis fehér Mercedesével hol a járdát foglalja el teljes szélességében, hol a zöldterületen áll meg, és ráadásul még pofátlanul is viselkedik.

Most a Bors leutazott arra a településre, ahol az előadóművész is él, hogy megtudják pontosan honnan is van Delhusa Gjonnak rendőrségi igazolványa. Személyesen nem nyitott ajtót a stábnak, de telefonon elérték, és röviden válaszolt a kérdésre.

ELŐSZÖR NEVETVE REAGÁLT, HOGY EGY KIS TILOSBAN PARKOLÁS MIATT KERESIK, MAJD KÖZÖLTE, HOGY KERESSÉK MEG AZT A RENDŐRT, AKI ÁTRUHÁZTA NEKI AZ IGAZOLVÁNYÁT.

Nevet és rendfokozatot azonban már nem akart elárulni a bulvárlapnak, majd bontotta is a vonalat.

„Elhiszed, hogy énekeltem annyit, hogy van akármilyen rendőrigazolványom?” – kérdezte Delhusa korábban Kreitler-Sas Mátétól, miközben bizonygatni igyekezett, hogy ő baleseti helyszínelő. Egy aktív és nyugállományú rendőröket, valamint pártoló tagjaikat tömörítő nemzetközi szervezet tagságija, egy úgynevezett IPA-igazolvány volt nála, de Kreitler-Sas Máté szerint más dokumentumok is voltak a zenésznél.

A rendőrség is vizsgálódik az ügyben, és közokirat-hamisítás gyanújával indított eljárást Delhusa Gjon esete miatt.