Bár a szilveszter majd a sósságokról szól, addig még megannyi bejgli, szaloncukor, marcipán, guba, mézeskalács és zserbó kerül a szánkba és szorul fogaink közé.

De ha kilóinkkal most nem is törődünk annyit, fogainkkal azért érdemes, mert a túl nagy mennyiségű cukor könnyen fogszuvasodáshoz vezethet.

Egy kis odafigyelés és a modern technológiai megoldások is segítenek, hogy karácsonykor is egészséges maradjon a mosolyunk. Fogaink egészségéhez több tényező is hozzájárul, a táplálkozás és a megfelelő fogápolás kiemelkedik ezek közül.

Ha a táplálkozásra most nem tudunk olyan nagy hangsúlyt fektetni, mert a családi lakmározásokból nem könnyű kivonni magunkat és talán nem is akarjuk – ha például végre ehetünk marcipános-narancsos bejglit – akkor legalább a gyakori fogmosásra figyeljünk oda. Ne csak a mákos sütemények után sikáljuk fogainkat, hanem a lehető legtöbbször, ideális esetben minden cukros édesség fogyasztása után.

A cukor nagyon károsan hat a fogainkra, de általában is igaz minden élelmiszerre, hogy kis darabkái megtapadhatnak és beszorulhatnak a fogak apró repedéseibe, mélyítik a már meglévő kis lyukakat, fogszuvasodáshoz vezethetnek. A napi háromszori fogmosással azonban elejét vehetjük a bajnak, ha még gyakrabban fogkeféhez jutunk, még jobbat teszünk a fogainkkal.

Aki pedig koronát visel, vagy fogszabályzót, annak fokozottan kell figyelnie.

De nem csak a gyakoriságra, a helyes technikára is. Ebben segíthetnek a modern eszközök, például a szónikus fogkefe, ami eddig nem látott alapossággal tisztít mágneses rezgéseivel, amik a fogkrém habját a fogak közé is bejuttatják. Így a beragadt ételmaradékok, cukrok is eltávolításra kerülnek. Az intelligens, vagyis telefonra tölthető alkalmazással működő fogkefék különböző programok szerint működnek. Ezek a szájüreget négy részre osztják fel, a fogkefe pedig információkat ad, hogy mely régiókkal végzett. Így látható, ha valamelyik rész kimaradt a 2 perces tisztításból.

Ha van szájzuhanyunk, azt is bátran bevethetjük most, mert a pulzáló vízsugár megöli a lepedéket és a maradékokat is kispricceli.

Bejglire fel tehát, nincs mitől félni!

A mérleg az persze egy másik kérdés.