Újabb hírek érkeztek Károly király állapotáról, folytatják a kezelését

Idén februárban derült ki, hogy III. Károlynál a közelmúltban prosztatamegnagyobbodás miatt végzett kezelése közben fedezték fel rosszindulatú elváltozást a testében. Az uralkodó egy időre elhalasztotta nyilvános szerepléseit, hogy a kezelésekre és a gyógyulásra tudjon koncentrálni. A betegsége ráébresztette arra, hogy többet kell, hogy foglalkozzon az egészségével, így amellett, hogy a férfiakat a prosztatavizsgálat fontosságára figyelmeztette, ő maga is felvett néhány egészségesebb szokást, így ma már hajlandó akár ebédelni is.

A New York Post értesülései szerint Károly király egészsége javulóban van, ugyanis palotai források pénteken megerősítették a lapnak, hogy „a kezelése pozitív irányba halad, az a jövő évben is folytatódik”.

„Nagyon gyakori, hogy a kezelés nagyon hosszú ideig tart, mint ahogy a walesi hercegnő is átesett ezen a kezelésen, amely egy intenzív, egy éven át tartó kezelés, majd elérkezik egy pontra, amikor a kezelés véget ér, és ő már tünetmentesnek számít, és azon van, hogy felépüljön a kezelés mellékhatásaiból is” – mondta a friss fejleményekkel kapcsolatban Dame Laura Lee, a Maggie's rákellenes jótékonysági szervezet vezérigazgatója a Sky Newsnak.

A brit királyi családban ugyanis idén nem csak a királynál, Katalin hercegnénél is rákos elváltozást találtak a szakemberek. Mint arról beszámoltunk, a 42 éves Kate Middleton, vagyis Katalin walesi hercegné március 22-én videóüzenetben közölte: daganatot diagnosztizáltak nála, és már meg is kezdődött a kemoterápiás kezelése.

Szeptember elején szintén videóüzenetben számolt be arról, hogy a kezelés befejeződött, és a következőkben arra fog összpontosítani, hogy mindent megtegyen azért, hogy tünetmentes maradjon. Azt is elmondta, alig várja, hogy újra munkába állhasson, és vállaljon még néhány nyilvános szereplést az elkövetkező hónapokban.

A New York Post végül azt is hozzátette: már készül az uralkodó jövő évi hivatalos programjainak ütemterve is, III. Károly várhatóan az Egyesült Királyságban és külföldön is tesz majd látogatásokat.