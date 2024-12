Térkép helyett katalógus: így lett az IKEA bútoraiból túraútvonal

A legtöbben már nem egyszer hallották párjuk szájából vagy egyes reklámokból a Kallax elnevezést, amelyről rögtön egy IKEA-bútor jutott az eszünkbe. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy a híres bútormárka termékeinek jelentős része svéd településekről kapta nevét. A Kallax például egy kis falu Lulea, a Botteni-öböl csücskében található város közelében, Lappföldön. Hasonlóképpen a Docksta nevű kerek asztal egy Stockholm északi részén található faluról, míg az Oskarshamn nevű fotel egy dél-svédországi tengerparti városról kapta nevét.

A svéd turisztikai hivatal 2022-ben indított egy kampányt, hogy ráirányítsa a figyelmet ezekre a helyszínekre. A „Discover the Originals” kezdeményezés összekapcsolta az IKEA-termékeket azok eredeti névadóival, hogy a turisták felfedezhessék ezeket a svéd városokat és falvakat. Mindehhez pedig kétségkívül nagy löketet ad a globálisan is ismert márka, és annak slágertermékei, amelyeknek köszönhetően ma már szinte mindenki ismer legalább egy-egy svéd szót, települést, tavat, vagy éppen szigetet – még ha ezzel nem is vagyunk feltétlen tisztában.

IKEA ihlette utazás Svédországban

A túraútvonal azóta rendkívül népszerű lett, és ma már egyre több IKEA-rajongó külföldi is kifejezetten emiatt látogat el az országba, egyesek pedig még ezt a kezdeményezést is tudják cifrázni. Egy chicagói származású amerikai reklámszövegíró, Kevin Lynch például idén nyáron még tovább ment: két hét alatt körbejárta Svédországot, hogy felkeresse az IKEA-bútorokról elnevezett helyszíneket.

Lynch, aki három éve él Malmőben, 4600 kilométert tett meg kiskutyájával, Umlauttal, miközben az ország összes megyéjében járt, és többek között ellátogatott Läcköbe, amelyről kovácsoltvas bútorokat, illetve Norbergbe, amely rőlegy falra szerelhető asztalt neveztek el.

Az utazás ötlete Lynch feleségétől származott, aki szerinte „egyszerűen csak el akarta küldeni őt egy időre”. Lynch korábban is rajongott a szokatlan utazásokért: egyszer például véletlenszerűen vett repülőjegyet egy ismeretlen helyre, amely végül a lengyelországi Gdansk lett.

Lynch szerint az IKEA-s bútorok nevei mindig is felkeltették az érdeklődését, így nem is lehetett kérdés, hogy ezt a kihívást is bevállalja. „Tudtam, hogy a termékek nevei furcsán hangzanak, és sok közülük svéd helyekről származik” – mondta. Az utazás során különös figyelmet fordított arra, hogy a svéd városok és falvak sokszínűségét fedezze fel, és a helyiek reakcióit is megtapasztalja.

Kalandját Malmőben kezdte, majd eljutott Tärnö szigetére, amelyről az IKEA kültéri bútorai kapták nevüket. Ez a hely amiatt különleges, mert Tärnö télen mindössze két lakossal büszkélkedhet, nyáron viszont több száz turista látogatja. Itt található Svédország legrégebbi, még működő fa világítótornya is.

Megéri felkelni a kanapéról

Lynch elmondása szerint a helyiek többsége nem is tudott róla, hogy településük egy IKEA-termék névadója lett.

Az Egyesült Államokban biztosan pólókat és ajándéktárgyakat árulnának, vagy akár felvonulást is tartanának ebből az apropóból. Svédországban azonban egyszerűen csak elfogadják, hogy valamiről el kellett nevezni a bútorokat is

– idézi a CNN a férfit.

Az utazás során a helyszínek között jelentős különbségeket fedezett fel: míg egyes nevek – például folyókról vagy tavakról elnevezett fürdőszobai termékek – logikusak voltak, más települések esetében azonban nem értette, hogyan kerültek fel az adott termék mellé. „Volt olyan hely, amelyet alig lehetett megtalálni, mégis egy gyönyörűen tervezett lámpát neveztek el róla” – mesélte.

Lynch egyik kedvenc állomása Frösön volt, egy nagyobb sziget a Storsjön-tóban, amely párnák és huzatok névadója, és ahol télen még sípályája is van. Lynch kalandja tíz komputat is tartalmazott, és legtöbbször szállodákban szállt meg, de egyszer az autójában éjszakázott. Bár sok helyszín csak egy apró falucska volt, az élmény egyedi és emlékezetes maradt számára. „Ezek azok a pillanatok, amikor a leginkább érzed azt, hogy élsz” – mondta, ám az biztos, hogy egy ilyen utazás jóval hosszabb időbe telik, mint az egyébként szintén időgyilkos piactéren áttolni a bevásárlókocsinkat…

(Borítókép: Läckö, Svédország. Fotó: Tt / Getty Images Hungary)