Meghalt a Die Hard 2. színésze, Art Evans

Ahogy azt Art Evans amerikai színész publicistája, Erica Huntzinger közölte a Variety-vel, a művész szombaton hunyt el 82 éves korában.

Bár arról nem osztott meg bővebb információt, pontosan mi vezetett a halálához, a Deadline magazin úgy tudja, a cukorbetegséggel szemben vívott harcot vesztette el. Feleségét, Babe Evanst és fiát, Ogadae Evanst hagyta hátra, akik magánéletük védelme érdekében kis időt kértek, amíg átvészelik a gyásszal teli időszakot.

Evans közel negyven éven keresztül dolgozott színészként, pályafutása első állomását pedig a Los Angeles-i Theatre of Being színház jelentette, ahol 1965-ben szerepet kapott a The Amen Corner című darabban. Később alakított a Claudine és a Leadbelly filmekben, illetve a Chico and the Man szitkomban.

Karrierje során szintén lehetett még látni többek között a Stephen King regényén alapuló, Christine című filmben és az 1984-es Katonatörténetben. Legismertebb szerepe ugyanakkor a Die Hard 2. - Még drágább az életed akciófilmhez fűződik, amelyben a légiforgalmi irányító központ alkalmazottját alakította a Dulles Nemzetközi Repülőtéren, aki segít John McClane nyomozónak – akit Bruce Willis játszott – megállítani a terroristákat.

Fotó: Northfoto Bruce Willis, Art Evans és John Amos a Die Hard 2. forgatásán

Ezen felül lehetett még látni a Táncos Jo Jo, a Borzasztó emberek, a Suli láz és a Veszélyes éj alkotásokban, utóbbiban AE Lennox nyomozót alakította, aki szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy vámpír költözött a városba. Továbbá vállalt szerepeket sorozatokban, köztük a M*A*S*H, a Zsarublues, a Monk – A flúgos nyomozó és az X-akták szériákban. Legismertebb televíziós alakítása az A Different Worldben volt, amelyben Mr. Johnsont, Ron Johnson apját játszotta.