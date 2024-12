Előkerült a dokumentum, amiből kiderül, mit műveltek Blake Livelyval

Ahogy arról az Index beszámolt, Blake Lively amerikai színésznő szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Justin Baldonit, a Velünk véget ér című film rendezőjét és főszereplőjét.

Lively állítása szerint Baldoni és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt hírnevének megrontására, miután férjével, Ryan Reynoldsszal együtt felszólaltak a zaklatások ellen. Az üggyel kapcsolatban most újabb részletek láttak napvilágot, mint kiderült, a rendező szexuális töltetű megjegyzéseket tett a film szereplőivel és a stábbal kapcsolatban, szexvideókat és nőket ábrázoló képeket mutatott neki, illetve megosztotta vele korábbi állítólagos pornófüggőségét.

A Colleen Hoover regényén, az It Ends With Us-on alapuló produkcióban Lively és Baldoni egy párt alkotnak, a szerelmüket pedig a családon belüli erőszak árnyékolja be, így a filmben akadtak olyan jelenetek, amelyek túllépték a színésznő tűréshatárát. A friss hírek szerint

azt elkerülendő, hogy kényelmetlenül érezze magát a forgatásokon, egy 30 követelésből álló dokumentumot állított össze, amelyek betartását kérte Baldonitól és más stábtagoktól is.

A Daily Mail beszámolója szerint ezután december 4-re egy találkozót hívtak össze, hogy megvitassák, Livelynak milyen gondjai vannak Baldonival, illetve a Wayfarer vezérigazgatójával, egyben a film producerével, Jamey Heathtel. Úgy tudni, erre a megbeszélésre férje, Ryan Reynolds is elkísérte őt.

A megbeszélésen a jelenlévők mindegyike beleegyezett a színésznő által megszabott 30 feltételbe, amelyek legtöbbje szexuális töltetű volt.

Blake Lively első követelése az volt, hogy senki ne mutogasson se neki, se más stábtagoknak meztelen videókat vagy nőkről készült pucér képeket, köztük a producer feleségéről sem.

Azt is kikötötte, hogy a forgatáson ne beszéljenek Baldoni és Heath korábbi pornófüggőségéről, se arról, hogy ő nem fogyaszt elég pornográf tartalmat. A dokumentumban emellett kijelentette, senkinek sem szabadna beszélnie a szexuális életéről, a nemi szervéről vagy arról, amikor bizonyos szexuális aktusok során a másik fél nem egyezett bele, függetlenül attól, hogy valaki a bántalmazó vagy a bántalmazott oldalon állt.

A színésznő emellett azt kérte, hogy senki ne hozzon fel korábbi, a WayFarer Studios ellen tett HR-es panaszokat, illetve megtiltotta, hogy bárki megkérdezze őt vagy az edzőjét a testsúlyáról. Kijelentette, többé nem szabad szót ejteni arról, hogy Baldoni állítólag beszélget elhunyt apjával, a rendezőt pedig arra kérte, ne faggassa őt vallási meggyőződése felől és ne kényszerítse rá a sajátját.

Egészségügyi kérdések szintén terítékre kerültek, amelyek Lively és Reynolds tavaly született gyermekéhez kapcsolódik, kifejtve, amennyiben újra elkapná a koronavírust, azonnal értesíteni kell őt. Ahogy a filmben látható szexjelenetekkel kapcsolatban is határokat szabott meg, köztük azt, hogy mindig legyen jelen egy intimitáskoordinátor, aki koreografálja és felügyeli a történteket. Hozzátéve, nem szabad többé szimplán improvizálásból csókolózni.

Lively beleegyezése nélkül tilos az ajkak harapása vagy szívogatása

– áll a dokumentumban.

Nincs több fogdosás

Ezen felül a színésznő az erőszakot ábrázoló jelenetekkel kapcsolatban kikötötte, karakterét egy dublőrnek kell alakítani, hacsak nem olyan képsorokról van szó, amik közeliek vagy amelyek kapcsán már azt megelőzően megegyeztek. Ennek értelmében Lively semmilyen további szexjelenetet nem vállalt, bár a követelések egyik pontja szerint volt arra irányuló kísérlet, hogy mégis meggondolja magát: „Nem szabad többé kérni vagy nyomást gyakorolni rá, hogy átlépje a fizikai határokat.” Továbbá megfogalmazta, minden szexjelenetnél jelen kell lennie az egyik képviselőjének, illetve azok forgatásán csak olyan szakemberek dolgozhatnak, akiket ő is jóváhagyott – és nem csak azért lehetnek ott, mert a rendező vagy a producer barátai.

Sőt, aláhúzta, nem fog több meztelen jelenetet forgatni anélkül, hogy ne lenne a helyszínen egy SAG-kompatibilis, pucér képsorokra vonatkozó dokumentum, amelyben részletezik, mi fog történni a jelenetben.

Ennek hiányában pedig a jogi csapata beleegyezése nélkül nem használhatóak fel ezek a snittek. A színésznő azt is kijelentette, sem ő, sem más nő nem tűr el több fogdosást vagy szexuális megjegyzést Baldonitól vagy Heathtől, akiktől azt kérte, ne rontsanak be a lakóautójába, és ne akarjanak különböző indokokra hivatkozva bemenni, amikor épp pucér. Kifejtette, nem tűri tovább a több óráig elhúzódó találkozókat kettesben Baldonival, aki olykor a lakóautójában sírt.

Lively utolsó kérése pedig éppenséggel arra vonatkozott, hogy a forgatás folytatása előtt egy megbeszélés keretében tekintsék át a kikötéseket, és biztosítsák, hogy a színésznő és a stábtagok fizikai és érzelmi biztonsága érdekében be is tartják azokat. Ezt követően egy tapasztalt producert, Alex Sakst kérték fel, hogy felügyelje a forgatást, és abban is megállapodtak, hogy a színésznőnek nem lesz része semmilyen megtorlásban a jövőben. A történtek fényében ugyanakkor kijelenthető, hogy Justin Baldoni nem tartotta magát a megbeszéltekhez, és mégis lejárató kampányt indított ellene.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma.

Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

„ Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”