Jaj annak, aki III. Károly előtt megy aludni karácsonyeste

Bár az ünnepi időszak a hétköznapi emberek esetében jellemzően arról szól, hogy az év fáradalmait igyekeznek kipihenni a szeretteik körében, ami akár egyet jelenthet a mackónadrágban való tévézéssel is, a brit királyi családban azonban még a karácsony is szigorú keretek közé van szorítva. A família a hatvanas években még a windsori kastélyban, 1988 óta viszont már a Sandringham-házban tölti az ünnepeket. Állítólag Zsófia Sarolta királynénak köszönhető, hogy szokássá vált a karácsonyfa felállítása a palotában, ezt a hagyományt aztán csak még tovább népszerűsítette Viktória királynő és Albert herceg, ahogy jelenleg is nagy divat a famíliában. Az arisztokraták karácsony első napján egy reggeli istentiszteleten vesznek részt a sandringhami Szent Mária Magdolna-templomban, és nem marad el a lakoma sem.

Darren Grady séf – aki még II. Erzsébet idején a famíliának főzött – elmondása szerint akkoriban a reggeli étkezés rendszerint főtt ételből állt, míg az ebéd mindig sült pulyka volt.

Általában zsályás-hagymás volt a töltelék, mellé kelbimbó, szalonna, gesztenye, néha paszternák és sárgarépa – ez évről évre változott –, krumplipüré, sült burgonya, házi mártás, majd karácsonyi puding brandyszósszal

– mondta Grady, hozzátéve, a délutáni teázásra is sort kerítettek, illetve fatörzstorta és csokis sütemények kerültek az asztalra.

A királyi család tagjai a német hagyományoknak megfelelően általában már szenteste megajándékozzák egymást teaidőben. Az ajándékokat illetően pedig fontos kitétel, hogy egyszerűnek és szellemesnek kell lennie, így inkább törekednek a szokatlan, de vicces, mintsem a drága holmikra. Meghan Markle például 2017-ben az első, királyi családnál töltött karácsonyán egy kanalat adott Vilmos hercegnek, amin a cereal killer felirat szerepelt, amely hangzásra hasonlít az angol serial killer, azaz sorozatgyilkos kifejezésre, ám a cereal müzlit jelent – utalva arra, hogy a trónörökös szereti a gabonapelyhet. Ugyanezen évben a hercegné II. Erzsébetnek is vicces ajándékot szánt, egy daloló hörcsögöt. Az is megesett, hogy Vilmos herceg egy pár papucsot adott a néhai uralkodónak, amin az arcképe volt. Anna hercegnő egy bőr WC-ülőkét vett az akkor még herceg Károlynak, Katalin hercegné pedig egy Növessz magadnak saját barátnőt készletet Harry hercegnek, aki 2013-ban egy zuhanysapkával lepte meg a királynőt, amin az állt:

Szar az élet.

Az ajándékozásból rendszerint a királyi család alkalmazásában állók sem maradnak ki, akik általában egy üdvözlőlapot és karácsonyi pudingot (amely Nagy-Britanniában inkább süteményt takar) kapnak. Ez a hagyomány V. Györgytől, III. Károly dédnagyapjától ered, amit VI. György, II. Erzsébet és a jelenlegi király is visz tovább. A paloták személyzete mellett megajándékozzák még a védelmüket ellátó rendőröket, illetve a királyi családot ábrázoló üdvözlőlappal lepik meg a családtagokat, a barátokat, a brit és a Nemzetközösség miniszterelnökeit és a főkormányzókat. Az sem ritka, hogy karácsony alkalmával jótékony célból pénzt adományoznak különböző szervezeteknek. II. Erzsébet például állta a westminsteri apátságba, a Szent Pál-székesegyházba, a Szent Giles-székesegyházba, az edinburghi Canongate Kirkbe, illetve a Sandringham körzetében lévő templomokba és iskolákba kerülő karácsonyfák költségeit. Akadnak ugyanakkor olyan szokásaik is, amelyek amiatt igen kirívók, hogy a legtöbben nem így ünneplünk évről évre.

Íratlan szabályok tömkelege

Az egyik bizarr hagyomány VII. Eduárd király uralkodásának idejére nyúlik vissza az 1900-as évek elejére, mely szerint a karácsonyi ünnepség azzal kezdődik, illetve végződik, hogy lemérik a királyi család tagjait egy antik mérleggel, hogy megnézzék, híztak-e. Állítólag így tudja megmondani az uralkodó, hogy a vendégek élvezték-e az ott-tartózkodást, vagy sem. Mint arról Jennie Bond királyi szakértő beszámolt, bár III. Károly igyekezett lazítani néhány korábbi karácsonyi szokáson, még így is vannak olyan íratlan szabályok, amelyeket kötelező betartani. Ezek közé tartozik, hogy senki nem fújhat takarodót és mehet aludni a király előtt. Az uralkodó igazi munkamániás hírében áll, aki még az ünnepi időszak alatt is képes a kötelességet a pihenés elé helyezni, soha nincs szolgálaton kívül. Rokonai így csak reménykedhetnek abban, hogy az év alatt ledolgozott sok munkaóra megteszi a hatását, és időben ágyba kerülhetnek.

Szintén fontos szabály, hogy tilos késni a Sandringham-házban tartott ünnepségről, amelyen Mike Tindall – aki Anna hercegnő lányának, Zarának a férje – elmondása szerint megesik, hogy akár hetvenen is részt vesznek. Mint korábban kifejtette, hét asztal szokott lenni, ahol a felnőttek ülnek, és van egy külön a gyerekeknek egy másik helyiségben. Darren McGrady volt királyi séf ezenfelül megjegyezte, a gyerekek addig nem ülhetnek a felnőttekkel, amíg meg nem tanultak udvariasan beszélgetni. Az öltözködésükre vonatkozóan is szigorú etikettnek kell megfelelniük – egyébként az év egészében, nem kizárólag karácsonykor. Az alkalmi viselet elvárt mind a reggeli istentiszteleten, mind a közös lakomán. A mise alól pedig semmi esetre sem lehet kibújni. Ahogy Jennie Bond királyi szakértő kiemelte, az istentisztelet régi hagyomány a királyi család körében, és a britek egy részének az jelenti az ünnepi időszak csúcspontját, hogy láthatják, ahogy elsétálnak a templomba – egyesek emiatt utaznak Sandringhambe.

Bond emellett megjegyezte, karácsonykor a társasjátékok helyett a kitalálós játékokat részesítik előnyben – előbbiek azért kerültek tiltólistára, mert II. Erzsébet túl gonosznak tartotta őket –, illetve a Racing Demon nevet viselő kártyajátékot, ami a család nagy kedvence. Ugyanakkor a tévézés nem képezi a szórakozásuk részét. Anno II. Erzsébet tízpercnyi képernyő előtt töltött időt engedélyezett, hogy mindenki megnézhesse a beszédét, ám III. Károly nem repes az ötlettől, hogy bárki lássa a rokonai közül, ahogy átadja karácsonyi jókívánságait a népnek, így napjainkban már egyáltalán nem megy a tévé.

A király szereti, ha a család együtt van karácsony napján, és élvezi egymás társaságát

– mondta a szakértő, kiemelve, kifejezetten udvariatlannak tartanák, ha valaki a családi ünneplésből kivonva magát inkább a tévézést választaná, így nem is teszik.