Külön hotelszobákat tartott fenn az orgiákhoz P. Diddy

Ahogy arról a korábbiakban már több ízben is beszámoltunk, igencsak szorul a hurok a már szeptember óta rácsok mögött lévő P. Diddy nyaka körül, akinek múltjával kapcsolatban egyre több csontváz kezd kiesni a szekrényből. Legalább 120 szexuális áldozata lehetett, és olyanok is akadtak, akik a háttérből segítették őt, hogy vágyainak élhessen. A TMZ által megszerzett dokumentumok szerint nemrég egy újabb keresetet nyújtottak be a rapper ellen többek között szexuális zaklatás és szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelem miatt. A felperes P. Diddy egykori lakája, Phillip Pines, aki azt állítja, 2019 és 2021 között neki dolgozott, és munkakörének valamiképp a részét képezték a férfi állítólagos szexuális tevékenységei.

Az iratokban az áll, hogy Pines-nak szállodai szobákat kellett kialakítania, amiket az előadó orgiákhoz használt, illetve oda járt akkor is, ha szimplán kábítószert fogyasztani volt kedve. Elmondása szerint a szexpartik olykor napokon át tartottak, és több nő is megfordult az említett szobákban, ahol neki kellett előkészítenie a terepet. Felszerelte a helyiségeket piros lámpákkal, jéggel teli vödrökkel, alkohollal, marihuánával és egyéb kábítószerekkel, mézzel – ami növelheti a férfiak libidóját –, babaolajjal, síkosítóval, törölközőkkel, illetve szexjátékszerekkel. A lakáj kiemeli, az is az ő feladata volt, hogy a Wild King Nights-nak, azaz vad királyi estéknek nevezett elhajlások után minden nyomot eltakarítson, köztük a drogfogyasztásra utaló jeleket, az óvszereket, továbbá a testnedveket, a vért és a vizeletet.

Pines a keresetben hozzáteszi, a rapper sokszor hagyott nagy borravalót kijelentkezéskor a szállodáknál, hogy megbizonyosodjon arról, a takarítók nem jelentik a szobákban okozott esetleges károkat. A volt lakáj arról is beszámolt, P. Diddy hajlamos volt próbára tenni a hűségét, így olykor arra kényszerítette, hogy nőkkel szexeljen, miközben ő csak nézte őket. Megjegyezve, az előadó egy állatként kezelte őt, és arra kényszerítette, hogy 2020 novemberében elutazzon vele a Turks- és Caicos-szigetekre a születésnapi bulija kedvéért, holott P. Diddy koronavírus-fertőzött volt akkoriban. Pines elmondása szerint a partin hírességek is részt vettek, az egyik vendég pedig szintén megbetegedett, aki kérdőre vont őt, tud-e bárkiről, aki koronavírusos, ám arra utasították, hogy hallgasson.

A kereset szerint a lakáj most kártérítést követel az előadótól, aki továbbra is tagadja az állításokat. Ahogy azt a legújabb vádakkal kapcsolatban a rapper jogi csapata kiemelte:

Nem számít, hány pert indítanak, ez nem változtat azon a tényen, hogy Combs úr soha senkit nem bántott vagy bántalmazott szexuálisan – férfit vagy nőt, felnőttet vagy kiskorút. Egy olyan világban élünk, ahol bárki bármilyen okból indíthat pert. Szerencsére létezik egy tisztességes és pártatlan bírósági eljárás az igazság kiderítésére, és Combs úr biztos abban, hogy győzni fog a bíróságon.

Sok a vád

Combs 2017 óta néz szembe különböző vádakkal, amikor is volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2019-ben sikerült peren kívül megegyezniük. Ezt követően 2023 novemberében volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene, miszerint P. Diddy az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt. Azóta nők és férfiak tucatjai számoltak be hasonló élményekről vele kapcsolatban – legalább 120 szexuális áldozata lehetett, köztük kiskorúak is. Az előadónál még idén március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók és más bűnüldöző szervek, majd végül szeptember 16-án tartóztatták le, miután vádat emeltek ellene.

A vád szerint 2008 óta „bántalmazta, fenyegette, illetve kényszerítette a nőket és a körülötte lévőket arra, hogy teljesítsék szexuális vágyait, megóvják jó hírét, és eltitkolják a viselkedését”. Emellett a vádiratban kiemelik, hogy a férfi az alkalmazottait, az erőforrásait és a befolyását a zeneiparban egy bűnözői vállalkozás létrehozására használta fel, amelynek tagjai és munkatársai többek között szexuális célú emberkereskedelmet, kényszermunkát, emberrablást, gyújtogatást és megvesztegetést folytattak, illetve akadályozták az igazságszolgáltatást.

P. Diddy tehát szeptember 17. óta a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben van. Bár az ügyvédei próbálják elérni, hogy óvadék ellenében helyezzék őt házi őrizetbe, a bíróság ezt eddig nem hagyta jóvá. A tárgyalását május 5-re tűzték ki, így addig szinte biztosan rácsok mögött marad. Tekintve, hogy többek között szexuális célú emberkereskedelemmel, kényszerített prostitúcióval, valamint csalással vádolják, legalább 10–15 év börtönbüntetés szabható ki rá, de akár az életfogytig tartó börtön sem kizárt.