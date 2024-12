Meghalt a Baby Driver 16 éves színésze, Hudson Meek

Mozgó járműből esett ki a múlt héten a 2017-es Baby Driver című film és több sorozat sztárja, Hudson Meek a People beszámolója szerint. A lap úgy tudja, hogy a mindössze 16 éves színész Alabamában volt a baleset idején, a Jefferson megyei halottkémi hivatal azonosította az áldozatot, aki tompa tárgyi sérüléseket szenvedett.

A helyi hírügynökségek hozzátették, hogy Meeket a UAB kórházba szállították, ahol két nappal később belehalt sérüléseibe. Arról is beszámoltak, hogy a Vestavia Hills-i rendőrség vizsgálja az esetet, majd szombaton egy közlemény jelent meg Meek Instagram-oldalán:

Megszakad a szívünk, hogy Hudson Meek ma este hazament, hogy Jézussal legyen. A földön töltött 16 éve túl rövid volt, de oly sok mindent elért, és jelentős hatással volt mindenkire, akivel találkozott.

Meek profi színészi munkássága 2014-ig nyúlik vissza, amikor is szerepelt a Melissa Joan Hart és Jaleel White főszereplésével készült The Santa Con című tévéfilmben. Meek szerepelt a 2017-es, Edgar Wright rendezte Baby Driver című filmben is, ahol a film főszereplőjének, az Ansel Elgort által alakított Babynek a fiatalabb változatát alakította.

Fotó: Francois G. Durand / Getty Images Hungary Hudson Meek a franciaországi Deauville-ben 2024. szeptember 9-én

Az IMDb szerint egyéb színészi munkái közé tartozik a MacGyver rebootsorozat, a Genius és legutóbb az Iskolapárbaj.