Jamie Foxx beperelné azt, aki egy üvegpohárral vágta szájba

A színész fontolgatja, hogy büntetőeljárás alá vonja azt az egyelőre ismeretlen személyt, aki a születésnapján megdobta egy pohárral. A hírek szerint így szeretné megakadályozni, hogy esetleg mással is előfordulhasson hasonló.

Közel két hete történt, hogy Jamie Foxxot a Beverly Hills-i Mr. Chow étteremben egy összetűzést követően üvegpohárral arcon találták. A színész sebét ezt követően össze kellett varrni, a rendőrség pedig továbbra is vizsgálja az eset körülményeit. A TMZ információi szerint Foxx jogi útra szeretné terelni az ügyet, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen elő másokkal. Mint a lap írja, közvetlen ismeretekkel rendelkező forrásuktól megtudták, hogy a színész teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és azt fontolgatja, hogy bepereli az illetőt, aki így bánt el vele.

Emellett kiemelik, egyelőre még senkit nem tartóztattak le a történtekkel kapcsolatban, ám úgy tudni, az állítólagos testi sértés kapcsán a rendőrség mindenképp szeretne beszélni Jasper Dolphinnal, a Jackass kaszkadőrével, mivel azon az estén ő is az étteremben tartózkodott. A TMZ közlése szerint a hatóságok birtokába jutottak olyan videófelvételek, amelyek ekkor készültek, bár az nem derült ki, hogy pontosan mi látható rajtuk. Hozzátéve, még mindig csak a kihallgatás zajlik.

Mint ismert, a színész két lányával és korábbi partnerével, Kristin Grannisszel tartózkodott az étteremben, ahol a születésnapját ünnepelték. Az információk szerint a híresség összetűzésbe keveredett más vendégekkel, és úgy sérült meg, hogy valaki egy másik asztaltól egy poharat dobott felé, ami szájon találta. A rendőrség nem nevezte meg Foxxot a közleményében, de több forrás is megerősítette, hogy a színész is részt vett a verekedésben.

Az incidenst beárnyékolja, hogy megjelent Foxx Netflix-különkiadása, a What Had Happened Was…, azaz a Mi is történt?, amelyben a híresség arról beszél, hogyan kapott 2023 elején agyvérzést, amely sztrókhoz vezetett, és végül majdnem az életébe került.

(Borítókép: Jamie Foxx 2020. január 6-án Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Tommaso Boddi / WireImage)