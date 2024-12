Döntött a bíróság, nem kell felfednie kilétét a Jay-Z-t erőszakkal vádoló nőnek

Mint arról korábban beszámoltunk, a P. Diddyt övező botrány következtében megannyi történet került elő a múltból, amelyek nemcsak a rappert tüntetik fel rossz színben, hanem a pályatársait is. Az már kiderült, hogy az előadó White Partynak nevezett rendezvénysorozatain nem vetették meg a kábítószert, illetve az este felé közeledve a gyerekeket ágyba küldték, hogy kezdetét vehesse az igazi buli. Ezeken az eseményeken többek között Jay-Z is részt vett, ahogy más alkalmakkor is előfordult, hogy együtt mulatták át az éjszakát. Az egyik partin ugyanakkor különösen elvetették a sulykot. Legalábbis erről számolt be a hónap elején egy neve elhallgatását kérő nő, aki a P. Diddy elleni peranyagban azt állította, az énekes-rapper egy meg nem nevezett hírességgel együtt erőszakolta meg New Yorkban az MTV Music Awards díjátadó gála utáni buliban még 2000-ben.

A bíróságra benyújtott keresetből aztán kiderült, hogy Jay-Z-ről van szó. A nő elmondása szerint 13 éves volt akkoriban, és megpróbált bejutni az említett partira, ám nem volt jegye, ezért az utcán parkoló limuzinok sofőrjeinél próbálkozott, hátha az afterpartyba el tud menni. Az egyik sofőr azt állította, hogy P. Diddynek dolgozik, így elvitték hozzá. Titoktartási szerződést írattak alá vele, majd megkínálták egy itallal, amibe vélhetően kábítószert kevertek. A keresetből kiderült, hogy a lányt ezután Jay-Z levetkőztette, lefogta, és megerőszakolta, miközben az egészet végignézte P. Diddy és egy meg nem nevezett női híresség. Ezután következett P. Diddy, aki szintén megerőszakolta őt, de annyi erő még volt benne, hogy miközben orális szexre akarták kényszeríteni, megütötte P. Diddyt, majd a ruháit összeszedve elmenekült a buliból.

A hír napvilágra kerülését követően Jay-Z is megszólalt, aki azt állította, csak a családját sajnálja, hozzátéve, az egész kereset összeesküvések hálózata, tele idióta állítással. Ügyvédjével még azt is próbálták elérni, hogy a bíróság utasítsa el a felperes azon kérését, hogy álnéven folytathassa a pert, és ha ez nem történik meg, akkor ejtsék a vádakat. Mindezt azzal támasztották alá, hogy azért van szükség a felperes kilétének a felfedésére, hogy ügyfelük „megfelelően, átlátható módon védekezhessen a jogi eljárás alatt a hamis váddal szemben”. A törekvéseik viszont nem értek célba, mivel Analisa Torres bíró csütörtökön úgy határozott, hogy továbbra is névtelenséget biztosít a vádlónak az eljárás következő szakaszában. A közzétett ötoldalas beadványban emellett elítélte Jay-Z ügyvédjének, Alex Spirónak agresszív jogi manővereit.

Carter ügyvédjének könyörtelenül harcias indítványainak előterjesztése, amelyek lázító beszédet és személyeskedő támadásokat tartalmaznak, az igazságszolgáltatási erőforrásoknak a pazarlása, és nem valószínű, hogy az ügyfele javára válik

– jelentette ki, hozzátéve:

A bíróság nem fogja felgyorsítani a bírósági eljárást pusztán azért, mert a védő ezt követeli.

Mindezek fényében a bíró úgy döntött, a vádló anonimitását egyelőre megőrzik, hangsúlyozva, hogy „a tényezők súlya amellett szól, hogy lehetővé tegyük a felperes névtelenségét, legalábbis a pernek ebben a szakaszában”.

(Borítókép: Jay-Z 2024. december 9-én Los Angelesben, Kaliforniában. Fotó: Gilbert Flores / Variety / Getty Images)