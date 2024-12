Magyarország az idei évre sem javult meg, de nem a főváros a legbűnösebb

A teljes országot megfertőzte a bűn, de így is tud meglepő adatokkal szolgálni a rendőrség adatbázisa. Az Index korábbi összeállításához képest mostanra jóval több bűncselekményt regisztráltak az ország több vármegyéjében is. Személy elleni erőszak, lopás és garázdaság is szerepel a hatóságok repertoárjában, de a legbűnösebb vármegyét nem sikerült senkinek sem letaszítania a trónról.