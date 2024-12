Megtalálták Keanu Reeves ellopott Rolexét Chilében

A CNN számol be arról, hogy a chilei rendőrség közölte: Santiago keleti részén, egy helyi rablássorozattal összefüggő rendőrségi akció során megtalálták a John Wick sztárjának, Keanu Reevesnek három óráját, amelyeket feltehetően a színész Los Angeles-i otthonából loptak el 2023 végén.

A három óra közül a legértékesebb egy Rolex Submariner, amelynek piaci értéke nagyjából 3,5 millió forint, azonban a most megtalált darab valószínűleg ennél jóval többet ér, ugyanis rágravírozták a színész keresztnevét, valamint a „2021, JW4, thank you, The John Wick Five” feliratot.

A színész állítólag 2021-ben Rolex Submarinert ajándékozott azoknak a kaszkadőröknek, akikkel együtt dolgozott a John Wick: 4. fejezet című filmen, és saját magának is vett egyet. Ezt találták most meg a chilei hatóságok.

Ironikus módon a John Wick-történet pont azzal kezdődik, hogy Keanu Reeves karaktere – egy korábbi bérgyilkos – bosszút akar állni, miután betörtek az otthonába, kirabolták, és megölték a kutyáját. A színésznek most azonban nem kell fegyvert ragadnia, ugyanis a chilei rendőrség közölte, hogy letartóztattak egy 21 éves férfit, és együttműködnek az amerikai hatóságokkal, így valószínűleg hamarosan visszakapja drága óráit.