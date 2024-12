Karácsony előtt kapott agyvérzést az arany- és platinalemezes magyar énekesnő

Karácsony előtt lett rosszul és került kórházba Pap Rita, a többszörös arany- és platinalemezes, 72 éves énekesnő, miután agyvérzést kapott. Az orvosok gyors beavatkozásának köszönhetően állapota azóta stabil, és már otthon lábadozik – írja a Vaol.hu.

Az énekesnő és férje, a Modern Hungária frontembere Bodnár Attila az elmúlt években már nem először kerül a hírekbe egészségi állapotuk miatt, korábban a koronavírus hosszú távú hatásaival gyűlt meg a bajuk.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, a Modern Hungária énekese hosszú ideig küzdött a Covid szövődményeivel, ugyanis a fél fülére szinte teljesen megsüketült, ami nagyban gátolta a zenélésben is. Annak ellenére, hogy számos kezelésen és vizsgálaton esett át, azóta sem tudni, mitől térhetne vissza 100 százalékosan a hallása. Ráadásul akkoriban felesége szintén megbetegedett, ám nála ezek a Covid-tünetek három hét után elmúltak, és visszatért a hallása.

Pap Rita és férje, Bodnár Attila több mint 37 éve alkotnak egy párt, és annak ellenére, hogy hosszú évekig külföldön éltek, immáron Magyarországon, Bükön laknak, de továbbra is gyakran tartózkodnak ausztriai otthonukban, Unterwartban is – számolt be róla a Blikk.

Arról egyelőre nem érkeztek hírek, hogy Pap Rita az agyvérzés következtében szenvedett-e bármilyen maradandó egészségi károsodást.