Átláthatatlan működése miatt kerülhet veszélybe a brit királyi család jövője

A brit királyi család számára a 2023-as év komoly kihívásokkal teli időszak volt, elég csak Károly király és Katalin hercegné betegségére, vagy András és Harry herceg pereire gondolni melynek vége felé decemberben egy újabb botrány vetett rossz fényt a monarchiára.

Az elmúlt hetekben ugyanis egyre gyakrabban szóltak arról a hírek világszerte, hogy a már korábban titulusaitól és ragjától megfosztott András herceg kapcsolatba került egy állítólagos kínai kémmel, ami ismételten felvetette a kérdést: vajon a királyi család elegendően átláthatóan működik-e, hogy elkerülje a jövőbeni botrányokat?

Az ügy középpontjában egy Yang Tengbo nevű 50 éves férfi áll, akit az Egyesült Királyság kormánya kiutasított az országból, azzal a gyanúval, hogy kémkedett Kína számára. Yang tagadja a vádakat, és kijelentette, hogy semmi törvénytelen tevékenységet nem folytatott. A brit nemzetbiztonsági bíróság által folytatott vizsgálat alatt azonban kiderült, hogy Yang egy András herceg tanácsadójától származó levéllel rendelkezett, amely szoros bizalmasként hivatkozott rá.

A levél szerint Yang segített érzékeny ügyekben elintézni, hogy bizonyos emberek észrevétlenül beléphessenek Windsor egyik rezidenciájába. Továbbá a herceg Pitch@Palace nevű kezdeményezését is elvitte Kínába, ahol egy helyi ágat indított. András herceg elismerte, hogy kapcsolatban állt Yanggal, ám állítása szerint a kormány tanácsára megszakította vele a kapcsolatot, és semmilyen bizalmas információ nem került megosztásra.

A történtek ismét rávilágítottak a monarchia működésének zárt természetére, amely több szakértő szerint nyitottabb működés nélkül további botrányok melegágya lehet. Az egyik legjelentősebb kritika Tessa Dunlop történész részéről érkezett, aki szerint

A brit királyi család mentes a Freedom of Information Act (FOI) szabályai alól, így például András herceg korábbi kereskedelmi megbízotti szerepének részletei sem vizsgálhatók meg nyilvánosan, egészen 2065-ig. Dunlop szerint ez a fajta védelem lehetővé teszi a monarchia tagjai számára, hogy olyan szinten maradjanak rejtve a közvélemény előtt, ami más közszereplők számára elképzelhetetlen.

A királyi család működése továbbra is egy nagy rejtély. Még az olyan alapvető információkhoz is nehéz hozzáférni, mint a pénzügyi helyzetük vagy az érdekeltségeik. Ez pedig nemcsak külső fenyegetéseket vonzhat, hanem belső konfliktusokat is táplálhat