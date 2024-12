Csak udvariasságból ettek a karácsonyi tortából, amely három ember halálát okozta

Egy brazil család karácsonyi ünnepe tragédiába torkollott, miután egy hagyományos sütemény elfogyasztása halálos mérgezést okozott. A desszert, amelybe arzén kerülhetett, három ember életét követelte, míg két másik családtagot kórházba szállítottak. A rendőrség vizsgálja, hogy a mérgezés szándékos volt-e, vagy a romlott alapanyagok okozták a tragédiát, miközben a család korábbi gyanús halálesetei is újra előtérbe kerültek, ugyanis szeptemberben szintén ételmérgezés miatt halt meg az egyik rokon.

Talán senki számára sem kell különösen bemutatni az érzést, amikor egy családi vacsora alatt, vagy vendégségbe érkezve csak amiatt kóstoljuk meg a házigazda főztjét, vagy tüntetjük el azt az utolsó falatig a tányérunkról, hogy ne sértsünk meg vele senkit – ezen a dilemmán pedig karácsonykor is meglehetősen sokan áteshettek.

Ez persze koránt sem jelenti azt, hogy a feltálalt ételek ne lennének finomak, azonban még a bejgli vagy éppen a zserbó elkészítése is jócskán eltérhet attól egyes helyeken, mint ahogyan azt mi magunk megszokhattuk és szeretjük. Éppen ezért, na meg ennél jóval nyomósabb okok miatt néha mégis megéri vállalni a kockázatot azzal, hogy nemet mondunk egy-egy fogásra. Azok után pláne, hogy idén sem múlt el a karácsony tragédia nélkül, amelyhez ezúttal egy ínyenc ünnepi fogás vezetett.

Egy brazíliai család karácsonyi ünnepe ugyanis szörnyű tragédiába torkollt, miután a hagyományos karácsonyi süteményük fogyasztása halálos mérgezést okozott. A Rio Grande do Sul államban történt esetben

három ember vesztette életét, ketten pedig kórházba kerültek.

A helyi hatóságok nyomozást indítottak a rejtélyes halálesetek ügyében, amelyek hátterében a boncolások eredményei szerint arzénmérgezés állhat.

Csípett a torta, illemből mégis befalták

A mérgezés a 60 éves Zeli dos Anjos által készített hagyományos brazil karácsonyi sütemény, az úgynevezett „Bolo do Natal” elfogyasztása után történt december 23-án. A család délutáni kávézás közben kóstolta meg a desszertet, ám többen szokatlan ízre panaszkodtak. Marcos Veloso, a helyi polgári rendőrség vezetője elmondta, hogy

a sütemény „csípős” íze miatt több vendég is furcsállta az ételt, de megették, mivel nem akarták megsérteni annak készítőjét.

Dos Anjos, miután meghallotta a panaszokat, állítólag a sütemény fölé hajolt, és azt mondta: „Most már senki sem eszik belőle.” A tiltással azonban már elkésett, ugyanis a desszert elfogyasztását követően testvérei, az 58 éves Maida da Silva, a 65 éves Neuza dos Anjos, valamint Neuza lánya, a 43 éves Tatiana dos Santos mind rosszul lettek. Mindhárman a Nossa Senhora dos Navegantes kórházba kerültek, ahol Tatiana dos Santos még aznap este meghalt szívleállás következtében. Maida da Silva december 24-én hajnalban, Neuza dos Anjos pedig szenteste hunyt el, vélhetően az ételmérgezés okozta sokk miatt.

Zeli dos Anjos és Neuza 10 éves unokája szintén kórházi kezelésre szorult, ám az orvosok szerint állapotuk stabil, hétfőn pedig a kórházat is elhagyhatták. Silva férje, aki szintén evett a süteményből, szintén orvosi ellátást kapott, de már hazaengedték. A családi vacsorán jelen lévő hét ember közül mindössze egy férfi nem kóstolta meg a süteményt, ő pedig nem is betegedett meg, így minden bizonnyal a torta vezethetett a családtagok rosszullétéhez, és halálához.

Egy áramszünet miatt minden megromlott a hűtőben, de más hasonló haláleset is volt

Ugyan a Rio Grande do Sul-i rendőrség vizsgálataikor arzénnyomokat talált az áldozatok vérében, a hatóságok azonban egy másik lehetőséget sem zárnak ki: elképzelhető, hogy a sütemény készítéséhez használt romlott alapanyagok, például mazsola és kandírozott gyümölcsök okozták a mérgezést.

Marcis Veloso rendőrfőnök a helyi televíziónak elárulta, hogy Zeli dos Anjos a süteményt egy olyan házban készítette, ahol korábban áramszünet volt, így a hűtőben tárolt élelmiszerek egy része megromlott, ám néhányat – köztük gyümölcsöket – mégis felhasznált.

Amikor belépett a házba, elviselhetetlen szagot érzett. Néhány élelmiszert kidobott, például a húst, de másokat megőrzött, és felhasznált a süteményhez

– idézi Veloso-t a Daily Mail.

A történet pedig itt még koránt sem ér véget, ugyanis a rendőrség most már azt is vizsgálja, hogy a család korábbi tragédiája összefüggésben állhat-e az aktuális esettel. Zeli dos Anjos volt férje, Paolo Luiz ugyanis szeptemberben halt meg, amelyet szintén ételmérgezéssel hoztak összefüggésbe. Emiatt az ő holttestét is exhumálják, hogy megállapítsák, tartalmazott-e arzént a szervezete.

Hiába azonban a legszövevényesebb krimiket idéző tragikus történetszál, Veloso szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a mérgezés szándékos lett volna, a családtagok közötti viszonyt pedig kifejezetten jónak írták le. „Eddig nem találtunk semmilyen szándékos cselekedetre utaló nyomot. A nyilatkozatok szerint a család harmonikusan élt. Ezért jelenleg úgy véljük, hogy nem történt rosszindulatú cselekedet” – fogalmazott a rendőrfőnök. Ugyanakkor hozzátette: „a nyomozás még korai szakaszban van, és további bizonyítékok megváltoztathatják az eddigi feltételezéseket”.

A helyi vegyész, Ubiracir Lima szerint a romlott alapanyagok nem válhattak arzénná. „A romlott élelmiszerekben található baktériumok nem képesek arzénná alakulni. Elképzelhető, hogy véletlenül vagy szándékosan került a süteménybe a mérgező anyag” – mondta Lima. Szerinte

lehetséges, hogy az arzént tartalmazó tárolóedényt összekeverték egy ételhez használt edénnyel, vagy valaki tudatosan mérgezte meg a süteményt.

A rendőrség eddig 15 családtagot hallgatott ki, és átkutatták Zeli dos Anjos házát, ahol lejárt szavatosságú élelmiszereket, köztük majonézt találtak. Továbbá vizsgálják a térfigyelő kamerák felvételeit, hogy rekonstruálják a sütemény elkészítésének körülményeit. Bár az arzénnal való mérgezés halálos és rendkívül ritka, Zeli dos Anjos jelenleg nem gyanúsított sem férje, sem a családtagok halálának ügyében.

