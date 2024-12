Öt ember ellen indult eljárás Liam Payne halála miatt

Október 16-án vesztette életét Liam Payne, a One Direction egykori énekese, miután kizuhant emeleti hotelszobájából Buenos Airesben. Halálával összefüggésben azóta is nyomozás folyt, most pedig öt ember ellen emeltek vádat a helyi hatóságok, részben emberölés, részben drogkereskedelem gyanújával.