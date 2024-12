Michelle Keegan színésznő első közös babáját várja férjével, Mark Wrighttal, az egykori profi labdarúgóval. A sztárpár az Instagramon jelentette be az örömhírt – szúrta ki a Sky News.

Keegan és a jelenleg televíziós hírességként ismert férje is 37 évesek. A gyermekáldásról a „2025 különleges lesz számunkra” felirattal számoltak be a közösségi oldalukon egy kisbaba emoji kíséretében. A vasárnap közzétett képen a pár egymással szemben áll egy tengerparton, miközben a Coronation Street című sorozat egykori színésznője, Keegan a pocakját tartja.

A Netflix Fool Me Once című sorozatában játszott szerepéről is ismert Michelle Keegan 2012-ben kezdett el randizni a rádiós műsorvezető Mark Wrighttal, aki labdarúgó-pályafutását követően az ITV I'm A Celebrity című műsorában tűnt fel. A következő évben eljegyezték egymást, majd 2015-ben összeházasodtak a Bury St. Edmunds-i Szent Mária-templomban, jelenleg pedig Essexben élnek.

Coleen Rooney, Joel Dommett komikusok és Jessica Madsen, a Bridgerton színésznője is gratulált a párnak a poszthoz írt kommentekben.