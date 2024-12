Az RTL-en Pásztor Erzsi köszönti az új évet, a Himnuszt pedig az X-Faktor döntősei éneklik

Szilveszter éjfélkor a tévét bekapcsolva évtizedek óta az újévi köszöntőt és a magyar Himnusz felcsendülését várják több millióan az országban, így már az is hazai kuriózumnak tekinthető, hogy az új esztendő első perceiben a köztársasági elnök vagy egyes csatornákon más közéleti szereplők mondják el köszöntőjüket.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, ez idén a köztelevízión nem így lesz, hiszen Sulyok Tamás nem mond köszöntőt szilveszter éjjelén (helyette karácsonykor beszélt), most pedig arra is fény derült, hogy 2023-hoz hasonlóan az RTL ezúttal is teljesen egyedi műsorral rukkol elő szilveszterkor. Éneklésből és köszöntőből a kereskedelmi csatornán egyáltalán nem lesz hiány.

Olyannyira nem, hogy 2025-öt az RTL nagy sikerű tehetségkutatója, az X-Faktor idei döntőseinek Himnusz-éneklése nyitja majd, s a produkcióban a győztes Fehér Krisztián mellett Sárközi Roland, az Éberkóma, Zilinczki Nóra, Toldi Sándor, Szabó Bence, Henn, Miklós Vivien, Koren, Monika Pike és Kundra Zsombor is énekel. A finalisták közül egyedül Steve Major nem vesz részt a kórusban, mivel november közepén visszautazott Kanadába, ahol folytatta a tehetségkutató miatt félbeszakított koncertturnéját.

Persze ahogyan az minden évben lenni szokott,

a köszöntő sem maradhat el, amit ezúttal Pásztor Erzsi, Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas művész mondd majd el.

Nevetésből sem lesz hiány, ugyanis a szokásokhoz híven már éjfél előtt jön a Híradó különkiadása, amelyet ezúttal egy anya-lánya duó, Hernádi Judit és Tarján Zsófi, a Honeybeast zenekar énekesnője vezet majd, akik „személyes történetekkel fűszerezve kommentálják az év színes híreiből készített válogatást”.

Az RTL mindig is különleges módon köszönti az új évet, és ez 2025-ben sem lesz másként. Az ünnepi pillanatokat nemcsak a televízió képernyőjén, hanem az rtl.hu online felületén is követhetik a nézők, hogy mindenki részesülhessen az évkezdés meghitt és inspiráló pillanataiban

– zárul a csatorna közleménye.