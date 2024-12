Az élő Nostradamus szerint a világ kritikus válaszúthoz ér jövőre

2025 a technológiai forradalom és a globális kihívások éve lesz – állítja Athos Salomé, az „élő Nostradamus”. A brazíliai jós figyelmeztet, az emberiség soha nem látott fordulóponthoz érkezett, ahol a mesterséges intelligencia, a kvantum-számítástechnika és az implantálható technológiák határtalan lehetőségei mellett a totális kontroll és káosz veszélyei is fenyegetnek. De vajon képesek leszünk irányítani a jövőt, vagy a technológia veszi át felettünk az uralmat?

Az idei év végéhez közeledve egyre többen igyekeznek előre jelezni, vagy éppen megjósolni azt, hogy mit hozhat az emberiség számára a 2025-ös esztendő, a legtöbbször azonban a hasonló víziók kapcsán továbbra is Nostradamus neve az, amely a legtöbbet nyom a latba.

Nem is véletlen, hiszen Michel de Nostradame, 16. században élt francia csillagász-asztrológus, orvos, vagy közismert nevén Nostradamus, aki leginkább arról vált híressé, hogy megjósolta a jövő nagy eseményeit – vagy legalábbis kísérletet tett rá. Szavait persze érdemes továbbra is fenntartásokkal kezelni, a jövő év kapcsán is jócskán kilátásba helyezett olyan eseményeket, amelyek komoly aggodalomra adhatnak okot.

Szerinte az orosz–ukrán háború befejeződik, helyette azonban kitör egy másik az Egyesült Királyságban, ahol ráadásul még egy pestisjárvánnyal is fel kell venni a harcot. Brazíliát óriási árvizek és vulkánkitörések pusztítják majd, és 2025 csúcseseményeként egy aszteroida elpusztítja a világunkat.

Ez pontosan összhangban van azzal, amit a Athos Salomé, a „modern” vagy „élő” Nostradamus néven emlegetett brazil férfi is, aki szerint 2025 a technológiai forradalom és a globális kihívások éve lesz. A brazíliai jós figyelmeztet:

az emberiség egy soha nem látott fordulóponthoz érkezett, ahol a mesterséges intelligencia, a kvantum-számítástechnika és az implantálható technológiák határtalan lehetőségei mellett a totális kontroll és káosz veszélyei is fenyegetnek.

De miért is kellene komolyan vennünk, amit állít?

Athos Salomé többek között előre látta a koronavírus-járványt, II. Erzsébet királynő halálát és a Microsoft globális leállását is, most azonban Salomé 2025-re vonatkozó figyelmeztetései még riasztóbb képet festenek a jövőről.

A 38 éves látnok szerint 2025 az az év, amikor az emberiség elveszítheti az irányítást a technológia felett. Bár a következő év az innováció és a tudományos fejlődés új korszakát hozhatja, soha nem látott kihívásokkal is szembesülhetünk. Salomé szerint 2025 a radikális technológiai innováció és a potenciális katasztrófa éve lehet. Az emberiség hatékony eszközökhöz juthat számos probléma megoldására, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy a technológiát meggondolatlanul használjuk.

A világ most olyan kereszteződésnél áll, amely talán minden eddiginél kritikusabb. A kérdés az, hogy a technológia fejlődése a jövőbe vezet-e bennünket, vagy épp ellenkezőleg, a káosz felé sodorja a világot

– mondta Salomé.

A mesterséges intelligencia lesz az úr

Salomé úgy véli, hogy 2025-ben a mesterséges intelligencia (AI) olyan szintre fejlődik, amelyet ma még elképzelni sem tudunk.

„Az AI képes lesz több területen egyszerre működni, emberi gondolkodást imitálva” – mondta. Az AI például másodpercek alatt tervezhet épületeket, készíthet marketingkampányokat vagy diagnosztizálhat betegségeket. De a hatalom gépeknek való átadása veszélyes lehet, azt pedig még ő sem tudja megjósolni, hogy akkor majd mi történik, ha elveszítjük az irányítást.

A kvantumszámítógépek, amelyek korábban csak kísérleti laboratóriumokban léteztek, 2025-ben gyakorlati problémákat is megoldhatnak majd. Salomé szerint: „Molekulák modellezése új gyógyszerekhez? Lehetséges. A globális digitális biztonsági rendszerek feltörése? Itt van a küszöbön.” Ez azt jelenti, hogy a kormányok, bankok és más intézmények eddig soha nem látott kiberkrízisekkel nézhetnek szembe – írja a Daily Mail.

A látnok elképzelése szerint emellett az emberi agy hamarosan közvetlenül is kapcsolódhat a mesterséges intelligenciához. Ez az innováció ugyan segíthet az idegrendszeri betegségek kezelésében, de komoly veszélyt is hordoz: „Mentális invázió és gondolatmanipuláció fenyeget” – figyelmeztet Salomé arra, hogy bizony eljött az idő, amikor meg kell kérdeznünk magunktól: készen állunk-e arra, hogy feladjuk az utolsó erődítményt, a gondolataink szabadságát.

A mesterséges intelligencia mellett jövőre akár az implantálható chipek is egyre népszerűbbé válnak. Ezek az eszközök képesek lesznek egészségi állapotunk figyelésére, az internethez való csatlakozásra és valós idejű nyomkövetésre. Salomé szerint sokak számára ez a szabadságot jelenti, míg mások úgy vélik, hogy ezek az eszközök a totális megfigyelés világát hozzák el.

2025-ben Salomé szerint a kormányok által kibocsátott digitális valuták megszilárdulnak. „A tranzakciók gyorsak, de teljesen nyomon követhetők lesznek” – figyelmeztetett. Ez komoly adatvédelmi aggályokat vet fel, mivel a kormányok teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a digitális pénz felett, befagyaszthatják a számlákat, vagy figyelemmel kísérhetnek minden vásárlást – ez egyben pedig az utolsó szög lehet a fizikai fizetőeszközök koporsójába.

A látnok arra is kitért, hogy a kiberfegyverek 2025-ben még pusztítóbbak lesznek. „Ezek a támadások megbéníthatják az áramhálózatokat, kórházakat és bankszektort. Egy polarizált világban a kiberfegyverek a hatalmi konfliktusok fő eszközeivé válhatnak” – mondta.



A földön kívüli élet és nukleáris fúzió

Ez pedig még korántsem minden, ugyanis a brazil férfi szerint a földönkívüliekkel való kapcsolatunk is megváltozhat jövőre. Úgy véli, a James Webb űrteleszkóp segítségével 2025-ben az emberiség végre választ kaphat arra a kérdésre, hogy létezik-e földön kívüli élet. Salomé szerint a világhatalmak kormányai, például az Egyesült Államok, titkos ufóaktákat hozhat nyilvánosságra, így ha ezek esetleg tényleg megvalósulnak, alapjaiban változhat meg az univerzumról és önmagunkról alkotott képünk.

A Földre visszatérve persze az évtizedek óta a legnagyobb kérdést szolgáltató energiahordozókról is említést tesz Salomé, aki szerint ugyan a tiszta, korlátlan energia – a nukleáris fúzió – új reményt adhat, de a globális felmelegedés veszélyei tovább erősödnek 2025-ben. Salomé szerint ráadásul

az Északi-sark olvadása katasztrofális mennyiségű metánt szabadíthat fel, ami tovább súlyosbítja majd a klímaválságot.

Ezeket pedig az emberiség sem fogja ölbe tett kézzel várni, nem véletlen, hogy a látnok szerint 2025-ben globálisan népi mozgalmak léphetnek fel a technológiai kontroll ellen, és nyomást gyakorolhatnak a kormányokra, hogy visszaadják az embereknek a személyes szabadságot. „Ezek a mozgalmak kulcsszerepet játszhatnak majd abban, hogy az emberiség ne váljon a technológia rabjává” – mondta.

Az persze meglehetősen kérdéses, hogy a fenti előrejelzésekből melyiket érdemes komolyan venni, és melyek azok, amelyekre vélhetően nem kerül sor, egy azonban biztos: nincsen év vége Nostradamus-jóslatok nélkül. Ahogyan karácsony sem volt Kevin nélkül....