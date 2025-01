Blake Lively mindent elkövetett, hogy távol tartsa magától állítólagos zaklatóját

Justin Baldoni, a Velünk véget ér rendezője és színésze azt állítja, hogy Blake Lively, a film főszereplője szándékosan megpróbálta kitiltani őt és csapatát a premiereseményről, ezzel megalázó helyzetbe hozva őket. A két sztár közötti konfliktus azt követően csúcsosodott ki, miután Baldoni tetemes pert aggatott a történetről beszámoló The New York Times nyakába, válaszul a színésznő szexuális zaklatásról szóló vádjaira.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Blake Lively színésznő nemrég szexuális zaklatással és rágalmazással vádolta meg Justin Baldonit, a Velünk véget ér rendezőjét és főszereplőjét. Lively állítása szerint a férfi és a film stúdiója szándékosan indított lejárató kampányt hírnevének rontására, miután férjével, Ryan Reynoldsszal együtt felszólaltak a zaklatások ellen.

Mindezt persze hamar megelégelte a vádolt fél is, aki válaszul 250 millió dolláros pert akasztott az egyik legnagyobb amerikai hírportál, a The New York Times nyakába egy erről szóló, rágalmazónak titulált cikk miatt.

A történet ráadásul ennyivel nem ért véget, ugyanis az ügy kirobbanása óta újabb és újabb információk kerülnek elő Lively és Baldoni ellentétéről, amely legújabb fejezeteként arra is fény derült, hogy a színésznő mindent megtett, hogy az állítólagos bántalmazást követően ne mehessen a közelébe a rendező.

Véletlenül sem akart a rendező közelébe kerülni a színésznő

Justin Baldoni, a Velünk véget ér című film színésze és rendezője azt állítja, hogy kollégája, Blake Lively megpróbálta megtiltani, hogy ő és a Wayfarer Studios csapata részt vegyenek a film augusztusi premierjén. A vádak Baldoni frissen benyújtott, 250 millió dolláros The New York Times elleni keresetében jelentek meg, amelyben Livelyt azzal vádolja, hogy szándékosan aláásta az ő szerepét a projektben.

A bírósági dokumentumok szerint Blake Lively eleinte „nem engedte volna meg Baldoninak, hogy részt vegyen” az eseményen, de végül jelentős nyomás hatására beleegyezett, ám így is rendkívül „megalázó körülményeket okozott a rendezőnek”.

A Wayfarer csapatát és családtagjaikat, köztük Baldonit és a producer Jamey Heatht elkülönítették a főszereplőktől, megtiltották számukra, hogy részt vegyenek az exkluzív afterpartin, és saját eseményt kellett szervezniük pluszköltségek árán

– állítja a Page Six által idézett kereset.

Justin Baldoni szerint a vörös szőnyeges szereplését is lerövidítették, míg családját és barátait „egy rögtönzött fogadótérbe zárták”, ahonnan csak Lively távozása után engedték át őket egy külön terembe. A férfi úgy véli, hogy Lively „nem csak ellopta a filmet”, hanem megfosztotta őt és csapatát attól, hogy méltóképpen ünnepelhessék munkájukat.

A premier incidense ennek ellenére csak egy volt azon lépések sorában, amelyekkel Lively „rendszeresen háttérbe szorította” őt a film marketingjekor, a rendező ráadásul Lively férjét, Ryan Reynoldsot is megnevezte a keresetben, azzal vádolva őt, hogy a nyomására Baldoni ügynöke megszüntette vele az együttműködést. A dokumentumok szerint Reynolds „agresszíven” konfrontálódott Baldonival, azt állítva, hogy ő „testszégyenítette” Livelyt.

A férfi korábbi ügynöksége, a WME – amely Livelyt és Reynoldsot is képviseli – azonban tagadta az állításokat: „Reynolds soha nem gyakorolt nyomást Baldoni ügynökére, és a Deadpool & Rozsomák premierjén sem volt jelen ilyen incidens.”

Lively mindent tagad, hosszú jogi csatározás következhet

Blake Lively jogi csapata visszautasította Baldoni vádjait, és arra hivatkozott, hogy ezek a keresetek nem változtatnak azon a tényen, hogy Lively hivatalos panaszt nyújtott be a Kaliforniai Polgári Jogi Hivatalhoz, valamint szövetségi keresetet is benyújtott kedden.

A nyilatkozat szerint blake Lively panaszai között szerepel a szexuális zaklatás, retorzió, szerződésszegés, érzelmi megterhelés, magánélet megsértése és elmaradt bérekről szóló rész is.

Justin Baldoni tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy Blake Lively jogi lépései egy „hamis narratívát” tükröznek. A Baldoni és Lively közötti konfliktus most a bíróságon folytatódik. Miközben a rendező a The New York Times ellen nyújtott be keresetet rágalmazás miatt, Lively további vádakat hozott fel ellene, amelyek tovább bonyolítják a helyzetet.

A két sztár közötti feszültség nemcsak személyes, hanem szakmai síkon is érezhető, és úgy tűnik, hogy a Velünk véget ér körüli botrány pedig aligha ér majd ennyivel véget.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

(Borítókép: Blake Lively 2024. november 2-án. Fotó: Gilbert Flores / Getty Images Hungary)