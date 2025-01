Bödőcs Tibor átkeresztelte Orbán Viktort, mert „ellopták a Kicsit”

Még mielőtt alkotói szabadságra vonul, Bödőcs Tibor közzétett egy tízperces részletet a Barbárglamour című műsorából, amit január 10-én láthatnak a Comedy Centralon a nézők. A videóban közéleti szereplőkön humorizál – felbukkan többek között Donald Trump, Orbán Viktor és persze Magyar Péter is.

Ahogy korábban megírtuk, egy ideig felhagy a szórakoztatással, és alkotói szabadságra vonul Bödőcs Tibor, amiről a humorista a közösségi médiában tájékoztatta a nagyérdeműt. Szilveszterkor azonban még előrukkolt egy tízperces videóval, amely a Comedy Centrálon január 10-én adásba kerülő Barbárglamour című műsorából ad ízelítőt.

Szőke Torgyán, türk basa, migráció

„Annyira boldog vagyok, mert évzáró hangulat van, és annyi minden történt idén, olyan turbulens a világpolitika, amit mi irányítunk szerencsére, hogy én csupa örömhírt hoztam! Először is én már egy hónapja a föld fölött járok hat méterrel, mert megnyertük az amerikai elnökválasztást” – csapott bele első témájának közepébe rögtön a felvétel elején a humorista, majd helyesbített is azonnal, hogy persze nem mi, hanem Donald Trump nyerte meg a választást, akit a videóban szőke Torgyánként, míg Orbán Viktort egészen új néven, türk basaként emleget.

Hát így kell hívnom, mert ellopták a Kicsit

– magyarázta az újítást Bödőcs, aki a műsoraiban eddig valóban Kicsinek hívta a miniszterelnököt, ám Menczer Tamás ezt a becenevet most Magyar Péterre ragasztotta.

„Vannak ilyen betlehemes játékok a gyermekotthonok előtt, és akkor van ez az ávós kramp... és ez az ávós Krampusz mondta a Messiásnak, aki nem messiás, de erre majd kitérek” – utalt röviden a Fidesz kommunikációs igazgatójának és a Tisza Párt elnökének találkozására.

A videóban Bödőcs kitért a migrációra is, amiről a szőke Torgyán és a türk basa Amerikában állapította meg, hogy rossz. „Ezt már pedzegették az indiánok is” – szúrt oda egy jól irányzott félmondattal, majd áttért az amerikai választás eredményének okaira, miközben az általa Kölyöknek hívott Joe Bident is kiparodizálta. A tízperces szösszenetben szóba került még az EU-csúcs, illetve az Európai Unió magyar soros elnöksége is, utóbbiról Bödőcs megállapította:

Ez olyan, mintha a Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.

Örömhírekkel folytatva közölte, hogy Szijjártó Péter, akit az előadásában Kakadunak hív, elintézte Szergej Lavrovnál, hogy a vármegyebérlet érvényes legyen a moszkvai metróra. „Ez nem baj, csak hát ugye a Déli pályaudvarnál lesz a végállomása, ez nagyobb probléma” – jegyezte meg, majd Lázár János vasútfejlesztési tevékenységét is kifigurázta.

„Láttam az árvíznél, nem járt a vízen b.zmeg!”

A videó közepe felé tért rá a humorista picit részletesebben Magyar Péterre, akit kezdetben „Messiásnak csúfoltak”, ám Bödőcs szerint ez tévedés, mert ő látta az árvíznél,

ott volt, nem járt a vízen b.zmeg!

Ennél a topiknál ismét előkerült Orbán Viktor, sőt, Gyurcsány Ferenc is, akik szintén feltűntek a gáton, illetve Bödőcs azt is elárulta, hogy az óellenzék tagjai közül Ungár Péter miért nem szerepel soha a műsoraiban.

Akik viszont így vagy úgy most előkerültek az elhíresült hangfelvételek, a Pegasus-botrány, a pápalátogatás és persze az ominózus „ember, most jövök a templomból” szituációt érintve: Varga Judit, Vogel Evelin, Hajdú Péter, Szájer József, Ferenc pápa, Kövér László, Sulyok Tamás és Novák Katalin.

