Habsburg György fia volt a francia királyi hercegnő lovagja a párizsi debüntásbálon

Ismét megrendezték a párizsi Shangri-la luxusszállodában a csak „A Bálnak” hívott társasági eseményt, amely immár évek óta nem telhet el úgy, hogy ne kerüljön a rivaldafénybe Habsburg György valamelyik gyermeke. A világsajtó előszeretettel foglalkozik most például a fiával, Károly Konstantinnal, aki bár tavaly is az egyik debütáns lovagjaként vett részt az eseményen, idén azonban egy magasabban jegyzett társasági hölgy, Bourbon Eugénia francia királyi hercegnő partnere volt.

November 30-án 19 ifjú hölgy mutatkozott be a neves párizsi luxusszálloda báltermében, köztük a leghíresebb kétségkívül Apple Martin volt – a Coldplay frontemberének, Chris Martinnak és Gwyneth Paltrow-nak a lánya. Az eseményre a Valentino divatház készített számára egy estélyi ruhát 750 munkaóra leforgása alatt, amelyhez egy rubin- és gyémántbrosst párosítottak hajtű gyanánt. Az ékszer egykor Habsburg-Tescheni Mária Anna osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő tulajdonában volt, majd 2018-ban a Sotheby's aukciósház árverezte el a Bourbon-Pármai hercegi család csecsebecséinek részeként – a hercegnő ugyanis az utolsó magyar királyné, Bourbon-Pármai Zita testvéréhez ment feleségül.

A bálon bemutatkozott a társaságnak Marilia Vamvakidis is, Raszputyin egyik gyilkosának, Felix Juszupov hercegnek a leszármazottja, de kétségkívül nagyobb médiavisszhangot váltott ki Lucia Ponti megjelenése, aki Sophia Loren és Carlo Ponti egyik unokája. A fiatal lány természetesen követte nagymamája példáját, és maga is egy Giorgio Armani-estélyit választott, amiről így nyilatkozott a HELLO! magazin brit kiadásának:

A nagymamám mindig hitt az időtlen eleganciában és annak a fontosságában, hogy valami olyasmit viseljünk, ami reflektál az igazi személyiségünkre. Megtanított az egyszerűség, a szabászat értékelésére, hogy mindig adjak hozzá valami eredetit a megjelenésemhez.

Az eseményen továbbá olyan divatházaktól vonultak fel az haute couture kreációk, mint a Chanel, a Dior, a Dolce&Gabbana, az Oscar de la Renta, a Schiaparelli vagy a Giambattista Valli. A Bal des débutantes-ra természetesen idén is csak meghívásos alapon lehetett belépést nyerni, a befolyó támogatásokat pedig ezúttal is karitatív módon osztották szét több szervezet közt: kapott belőle gyermekkórház, kardiológiai kutatóintézet és népkonyha is.

A magyar Habsburg-hercegnek a legmagasabb rangú hölgy jutott

A Sóskúton felnőtt, húszéves Károly Konstantinnak nem ez az első bálja lovagszerepben Párizsban, ahol egyébként édesapja, Habsburg György a jelenlegi magyar nagykövet – Monte-Carlo mellett. Az egyébként díjugratásban is jeleskedő fiatalembert a tavalyi évben a szepesi eredetű osztrák grófi családból származó Lara Cosima Henckel von Donnersmarck kérte fel kísérőjének, miközben testvére, Habsburg Ildikó is bemutatkozott debütánsként egy gyönyörű Alexis Mabille-estélyiben, Orléans-i Konstantin francia királyi herceg oldalán.

Tavalyelőtt arról pedig mi is beszámoltunk, hogy Habsburg György idősebbik lánya, Zsófia is a meghívott debütánsok közt volt a Le Balon egy Franck Sorbier-ruhában, lovagjának pedig Badeni Lipót királyi herceget választotta. Károly Konstantin partnere az este sztárja volt, a francia trón örökösének tartott Lajos Alfonz, Anjou hercegének lánya, Bourbon Eugénia.

A fiatal hölgy egy vintage Carolina Herrera-darabot választott az eseményre, amelyet 2011-ben édesanyja (aki egy venezuelai bankárdinasztia örökösnőjeként házasodott be a Bourbon-családba) viselt II. Albert herceg és Charléne monacói hercegné lakodalmán. A gyémánttiarát a Boucheron ékszerház készítette, tavalyelőtt ugyanezt viselte egyébként – csak nyakéknek átalakítva – Orléans-i Ilona királyi hercegnő is, amikor édesapjával, Chartres hercegével megnyitotta a bált. Ez a megtiszteltetés természetesen most Lajos Alfonzt és lányát illette meg rangjuk okán.

A debütánsok közt ugyanis más koronás fő nem volt most, csak a lovagoknál akadtak még kékvérűek. Természetesen az első keringő azonban nem őket, hanem az édesapákat illeti, akik lányaikkal együtt táncórákat vesznek az eseményt megelőzően.

Minden részletre odafigyelnek, a hasonló családi háttér is fontos

A Le Balon nem mindegy, ki kíséri a 16–22 év közötti elsőbálozó hölgyeket. Amennyiben úgy döntenek, választhatnak saját maguk is lovagot (cavaliers-t), így nem ritka, hogy valaki a saját testvére, kuzinja vagy egy jó barátja oldalán tűnik fel, de igény esetén a bál szervezői is kijelölhetnek egy arra alkalmas fiatalembert. Ahogy a Royal Sztorik & Királyi Krónikák blog írja, fontos, hogy a debütánsokhoz hasonlóan lovagjaik is jó megjelenésű, intelligens fiatalok legyenek, akik sikeres felmenőket tudnak felmutatni. A szervezők igyekeznek minél több nációt szerepeltetni, az ideális párok kiválasztásánál fontos szempont továbbá a kor, a magasság, a beszélt nyelvek és a családi háttér is.

A magyar Habsburg-herceg Bourbon Eugénia francia királyi hercegnő partnere volt

Az elsőbálozókat névsorrendben jelentik be, ekkor vonulnak be a lovagjuk karján, majd következik a vacsora és a nyitó keringő. Ezután kortárs élő zenére bulizhatnak immár a saját ruháikban – a sokmilliós tiarákat és a kézzel varrt ruhakölteményeket pedig elcsomagolják. A Le Bal abban is különbözik egyébként más báloktól, hogy a társaságnak bemutatott lányok (akik régen nem is élhettek eddig a pontig társasági életet) nem fehér ruhát viselnek, hanem mind más-más, színes kreációt – mutat rá a főszervező Ophélie Renouard.

Egész évben próbáljuk a lányokat a ruhákkal párosítani. A csapatom nagyon türelmes, nem dizájner alapján választunk, hanem inkább azt vesszük figyelembe, milyen ruha illik az adott lány személyiségéhez. Az a szabály, hogy egy lány, egy dizájner. Alkalmazunk tervezőket a világ összes tájáról, köztük természetesen franciákat, de libanoni, brit, kínai és más országból származó tervezőket is.

A lányoknak a VMuse Jewelry ékszereit adják kölcsön az estére, a felbecsülhetetlen értékű, történelmi darabokból álló kollekciót két kínai ékszergyűjtő birtokolja. A lovagok a white tie dresszkód szerint természetesen frakkban jelennek meg – bár igazából ők itt úgyis csak mellékszereplők.

