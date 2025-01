Még 2024 szeptemberének végén szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémediben a Jóban Rosszban sorozat színésznője, Sallai Nóra és ötéves kisfia. Egy családi látogatásról tartottak hazafelé, mikor egy száguldó BMW csapódott nekik a Haraszti útnál. A baleset és a sorozatos műtétek miatt a színésznőt mesterségesen altatták, kisfia a kórházba szállítást követően bő egy héttel azonban meghalt.

A színésznő állapota súlyos sérülései ellenére az elmúlt időben rohamosan javulni kezdett, így a hosszú kórházi kezelést követően végre jó híreket kapott: év végén végre hazatérhetett. A Blikk információi szerint a színésznő már otthon tölthette a karácsonyt is, de az még nem zárható ki, hogy az ünnepek után vissza kell térnie a klinikára. Felépülése azonban biztatóan alakul, hiszen segítséggel már képes lábra állni és járni is.

Korábban úgy tűnt, hogy a színésznőnek a karácsonyt is a kórház falai között kell töltenie, mivel állapota nem volt elég stabil az otthoni ápoláshoz. December közepén még csak tolószékkel tudott közlekedni, de beszédkészsége kezdett visszatérni, és tudata is egyre tisztább volt. Ennek ellenére a család és az orvosok is arra készültek, hogy Sallai Nóra még hosszabb ideig a klinikán maradhat, az állapota azonban napról napra látványosan javult, így az

orvosai végül úgy döntöttek, hogy karácsony előtt néhány nappal hazaengedik.

Mindez komoly bizakodásra ad okot, azonban még hosszú felépülési folyamat áll a színésznő előtt, így elképzelhető, hogy a kezelések miatt hamarosan újra vissza kell térnie a kórházba. Emellett jelenleg szinte mindenben segítségre szorul, ezért az otthonában a nap 24 órájában valaki mindig mellette van.

Tisztában van a baleset körülményeivel

Sallai Nóra számára azonban nemcsak a sérülések okozta fájdalommal kell megbirkóznia, hanem a gyásszal is, hiszen mára már teljesen tisztában van a baleset körülményeivel, így azzal is, hogy ötéves kisfia meghalt a kórházban.

A baleset körülményét már ismeri, ez volt az egyik feltétele annak, hogy hazatérhetett. Ennek ellenére nagyon erős és kitartó, továbbra is azon van, hogy minél előbb meggyógyuljon. Bármennyire is nehézkes a számára, egyre kevesebbet fekszik, fel akar kelni az ágyból és mozogni, amennyit csak lehet. Bár segítséggel, de már fel tud állni, és különböző segédletekkel járni is képes. A tudatát is teljesen visszanyerte, és már tud beszélni, így olyan ismerősökkel is kommunikál telefonon, akik eddig nem tudták őt meglátogatni

– mesélte egy bennfentes a lapnak.

A színésznő így jelenleg minden erejével arra koncentrál, hogy minél előbb visszanyerje az egészségét, miközben továbbra is próbálja feldolgozni a baleset súlyos következményeit, amelyben nagy segítség lehetett számára, hogy szerettei között tölthette az ünnepeket.