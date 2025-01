Meghalt Jeff Baena forgatókönyvíró és rendező, Aubrey Plaza férje

A férfi holttestére asszisztense bukkant rá, helyi idő szerint január 3-án délelőtt. A kiérkező mentők a helyszínen halottnak nyilvánítottak a rendezőt. A TMZ úgy tudja, öngyilkosság történhetett.

Jeff Baena a New York University filmes szakán szerzett diplomája után Los Angelesbe költözött, hogy elindítsa filmes karrierjét. Kezdetben alacsonyabb szintű pozíciókban dolgozott olyan neves rendezők mellett, mint Robert Zemeckis és David O. Russell.

Russell-lel való együttműködése hozta meg számára az áttörést: közösen dolgoztak négy forgatókönyvön, köztük az I Heart Huckabees című filmen, amelyben Dustin Hoffman és Lily Tomlin is szerepelt. Ezzel párhuzamosan Baena elkezdett saját rendezéseire összpontosítani. Első nagyjátékfilmje a 2014-es Life After Beth című horror-komédia volt, amelyben John C. Reilly, Molly Shannon és Aubrey Plaza is feltűnt.

2021-ben Aubrey Plaza az Instagramon jelentette be, hogy 10 évnyi együttjárás után összeházasodtak. Aubrey karrierje 2009-ben indult a Parks and Recreation című sorozattal, később pedig olyan projektekben szerepelt, mint az Emily the Criminal, a The White Lotus és az Agatha All Along.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.