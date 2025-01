Továbbra is szüksége van az imákra a kórházból kiengedett Sallai Nórának

Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője, aki szeptember végén súlyos autóbalesetet szenvedett kisfiával, végre elhagyhatta a kórházat, felépülése azonban korántsem ért még véget. Madár Veronika, a színésznő régi kollégája, aki nagyon közel áll hozzá, a Ripostnak elmondta, hogy bár örömmel hallotta, hogy a színésznő hazatérhetett, továbbra is nagy szüksége van a szeretetre és az imákra, hiszen még hosszú és rögös út áll Sallai Nóra előtt.

Hatalmas fordulat történt Sallai Nóra állapotában: közel három hónappal az alsónémedi tragikus autóbaleset után a színésznő év végén végre elhagyhatta a kórházat. Bár még hosszú út áll előtte a teljes felépülésig, a karácsonyt már otthon, szerettei körében tölthette, később azonban még vélhetően vissza kell majd térnie az egészségügyi intézménybe.

Sallai Nóra és ötéves fia 2024 szeptemberének végén szenvedtek autóbalesetet, amely után egy héttel a kisfiú életét vesztette, édesanyja pedig hosszú ideig élet-halál között lebegett. Három hónappal a baleset után engedték haza az orvosai, és bár a felépülés hosszú folyamat, úgy tűnik, hogy Nóra rohamosan halad előre.

Madár Veronika, aki éveken keresztül Nórával dolgozott a Jóban Rosszban című sorozatban, arról beszélt, hogy a színésznőnek még rengeteg erőre van szüksége a tragédiát követően.

„Amikor meghallottam, mi történt Nórával és Bendével, hangosan zokogtam. Mi nagyon jóban voltunk, nagyon közel áll hozzám, a férjét csak közvetve ismerem, nem kerestem, nem tudtam volna mit mondani.”

Rengeteget gondoltam, gondolok rá, minden reggel néztem az újságokban a híreket, van-e új fejlemény, mit lehet Nóriról tudni. Nagyon örülök, hogy végre elhagyhatta a kórházat. Eddig is mindennap belefoglaltam az imáimba, és még mindig bele fogom, és arra kérem az embereket is, hogy küldjék neki a szeretetet, az erőt, mert még nagyon nagy szüksége van rá!

– nyilatkozta a Ripostnak a színésznő.

Korábban egy a Blikknek nyilatkozó bennfentes is arról számolt be, hogy bár Sallai Nóra már jobban van, hosszú és rögös út áll még előtte a teljes felépülésig.

„A baleset körülményét már ismeri, ez volt az egyik feltétele annak, hogy hazatérhetett. Ennek ellenére nagyon erős és kitartó, továbbra is azon van, hogy minél előbb meggyógyuljon. (...) A tudatát is teljesen visszanyerte, és már tud beszélni, így olyan ismerősökkel is kommunikál telefonon, akik eddig nem tudták őt meglátogatni” – mesélte a lap informátora.