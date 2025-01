Részletfizetéssel is megvásárolhatók a Sziget-bérletek

A Sziget Fesztivál szervezői is léptek az egyre romló magyar gazdasági adatok láttán, és új lehetőséggel álltak elő az elszegényedő fesztiválozni vágyók nagy örömére: nem szükséges egyben kifizetni a több tíz ezer forintot a belépésre feljogosító bérletekért, lehetőség van részletekben is kifizetni azokat.

Meglepő ötlettel álltak elő a Sziget szervezői: ezúttal részletfizetéssel is megvásárolhatók a több tízezer forintos fesztiválbérletek – szúrta ki a HVG.

Mindezt a Sziget Fesztivál hirdeti a Facebookon. Ez azt jelenti, hogy a három napos sima Sziget-bérlet, amely egyben 76 900 forintba kerül, most havi 12 ezer forintos részletekben is kifizethető, míg a 143 900 forintos VIP-bérlet ára havi 22 ezer forintos részletekben törleszthető.

Ez azonban nem minden, mivel a Sziget honlapjáról kiderül, hogy a drága belépők és egyéb szolgáltatás-csomagok már 50 ezer forint felett automatikusan megvásárolhatók részletre,

persze ennek hátulütője is van, mivel a 3 napos bérletnél már 7690 forint – vagyis 10 százalék – a kapcsolódó „kezelési költség”.

Ahogy azt a HVG összefoglalta, a 3 napos bérletnél maradva a konstrukció úgy néz ki, hogy a kezelési költséggel növelt teljes vételár, 84 590 forint 7 egyenlő részre oszlik, és a vásárláskor azonnal csak az első, 12 086 forintos részletet kell fizetni, majd a következő 6 hónapban is ugyanennyi a levonás. Ha nem lenne fedezet a kártyán a levonáskor, a Sziget kétszer is figyelmeztet, de ezt követően akár el is állhat az eladástól, ráadásul ilyenkor a kezelési költség sem jár vissza.