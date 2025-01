Már az indulás előtt volt olyan megérzése Xantus Barbara színésznőnek, hogy nem kellene egyedül nekivágnia az útnak Szentgotthárdra, az újévi koncert helyszínére, mégis elindult. Már az autópályán haladt, mikor egy röpke figyelmetlenség után azt észlelte, mintha murvás útra tévedt volna, félrerántotta a kormányt, majd erősen fékezett. Emitt a kocsija többször megpördült, a szalagkorlátnak csapódott, végül a menetiránnyal szemben állt meg.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy épp nem volt körülötte forgalom, viszont arról már szomorúan számolt be a művésznő, hogy a közben mellé érkezők egyike sem állt meg és nyújtott segítséget – írta meg a Blikk.

Xantus Barbara elmondása szerint szilveszterkor lázas beteg volt, és a koncert napján sem érezte magát ereje teljében. Ezért felhívta pár ismerősét, hogy el tudnák-e vinni a koncertjére, de sajnos nem ért rá senki, így egyedül vágott neki a hosszú útnak. A színésznő a betegség utóhatásának tudja be, hogy lassulhattak a reflexei és hogy lesodródott az útról, aki a baleset után gyorsan összeszedte az erejét és – ugyan sérült járművel – tovább folytatta az útját.

Szerencsére egy nagyon jó barátom szóval tartott a kihangosított telefonon, mert lehet, hogy ezt egyedül nem tudtam volna végigcsinálni. A koncert is lement, a végén be is mondtam, hogy most szépen beülök a roncsomba és hazagurulok. Persze, mindenki csodálkozott, de rengeteg ölelést és szeretet kaptam a közönségtől is, ami feltöltött energiával, így szépen, lassan, ötvenes tempóban a törött autómmal mintegy öt óra alatt haza is gurultunk