Szomszédai állítólag rettegnek a zenész két pulijától, amelyek gyakran ugrálják össze az utcán arra járókat, ami odáig fajult, hogy Nagy Ferót fel is jelentették. Az énekes szerint azonban a kutyái teljesen barátságosak, csak örömükben ugatnak és ugrálnak. Nagy Feró most felidézett egy konkrét esetet is, amikor az éppen őt feljelentő nővel találkozott az utcájukban, Feró pedig odahívta az egyik pulit.