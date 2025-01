Aubrey Plaza először szólalt meg férje haláláról: Ez egy elképzelhetetlen tragédia

Ahogy arról az Index is beszámolt, január 3-án délelőtt az asszisztense talált rá Jeff Baena holttestére, majd a kiérkező mentők a helyszínen halottnak nyilvánították őt. Az viszont csak a későbbi jelentésekből derült ki, hogy a 47 éves korában elhunyt forgatókönyvíró-rendező öngyilkosságot követett el – egyes hírek szerint Baena már egy ideje mentális problémákkal küzdött. Mint ismert, a férfi felesége Aubrey Plaza amerikai színésznő, aki eddig nem szólalt meg a halálhírrel kapcsolatban. Sőt, a napokban megrendezett Golden Globe-díj-átadón is szerepe lett volna, ám a történtek miatt érthető okokból kifolyólag nem vállalta a megjelenést.

A színésznő és Jeff Baena családja most a Page Sixhez juttattak el egy közös közleményt, amelyben azt írták:

Ez egy elképzelhetetlen tragédia. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki a támogatásáról biztosított minket. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban.

Mint megírtuk, Jeff Baena a New York University filmes szakán szerzett diplomája után Los Angelesbe költözött, hogy elindítsa filmes karrierjét. Kezdetben olyan neves rendezők mellett dolgozott, mint Robert Zemeckis és David O. Russell, majd utóbbival való együttműködése hozta el számára az áttörést. Közösen dolgoztak négy forgatókönyvön, köztük az I Heart Huckabees című filmen, ezzel párhuzamosan pedig Baena elkezdett saját rendezéseire is összpontosítani. Első nagyjátékfilmje a 2014-es Life After Beth című horrorkomédia volt, amelyben későbbi felesége, Aubrey Plaza is feltűnt.

A színésznővel még 2010-ben jöttek össze, majd a koronavírus-járvány alatt, 2020-ban döntöttek úgy, hogy összekötik életüket. A frigyre 2021-ben derült fény Plaza Instagramon megosztott bejegyzéséből. A párnak nem született közös gyermeke.