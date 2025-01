Bochkor Gábor kihagyta a Retro Rádió hétfői adását, azt is elmondta, miért

Bochkor Gábor hétfő reggel nem jelent meg a Retro Rádió stúdiójában, majd kedden magyarázatot is adott arra, miért nem tudott bemenni.

Hiába várták a hallgatók, hogy hétfőn reggel Bochkor Gábor hangját is hallják a Retro Rádióban, mivel az adást végül Lovász László vezette le egyedül. Már korábban is előfordult, hogy bizonyos okokból kifolyólag Bochkor nem tudott bemenni a stúdióba, ám eddig mindig meg tudta magyarázni, miért történt így. Megesett például, hogy betegség miatt kellett otthon maradnia, illetve az is, hogy egy tragédia következtében maradt távol, ám arról, hogy a hét elején miért nem lehetett hallani az első adásban, eddig semmit nem lehetett tudni.

Bochkor Gábor kedd reggel ugyanakkor már élőben jelentkezett a rádiós műsorban, és tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, mi történt:

Azért nem voltam jelen, mert a Ryanairnek természetesen nem sikerült behúzni az esti járatot, illetve nem időben. Hajnal negyed négykor kerültünk ágyba, és gondoltam, akkor az a négyes kelés picit durva lenne. Nagyon rocksztáros lenne. Ahhoz már nincsenek legális szerek, hogy az ember ébren tartsa magát

– mondta, kiemelve, a reggeli adás helyett inkább kialudta magát.