Kegyetlen gaztevőktől hemzseg a rendőrség szégyentablója

Emberölés, lopás, csalás – az ország legkeresettebb bűnözői között ismerős és új arcok is vannak a rendőrség szégyentablóján, ahova nehéz felkerülni, de lekerülni sem egyszerű feladat. Idén januárban ünnepli évfordulóját a toplistás körözöttek tablója, mutatjuk az érdekes szereplőket a válogatásból.

Közel hat éve már, hogy elkészítette a rendőrség az első körözési toplistáját az ötven legkeresettebb személyről. A módszer nem titkolt célja, hogy a lakosságot is bevonják a bűnelkövetők utáni kutatásba, egyeseknél akár több millió forintra is számíthat az, aki hasznos információval látja el a hatóságokat. Az 50 helyből jelenleg egy keresi a gazdáját, ugyanis nemrég elfogták az egyik körözött személyt. A paletta színes, a legkeresettebbek közé bekerülni azonban nem egyszerű, ugyanis több feltétel közül legalább egynek meg kell felelni az elitligás válogatónál. Követelmény, hogy az elkövetőt:

legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett miatt elfogatóparanccsal körözik,

legalább öt év végrehajtandó szabadságvesztésre jogerősen elítélték, és ennek végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

ötnél több különböző bűncselekményt követett el, vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, vagy bűnszervezetben követte el a bűncselekményt, illetve ezek miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik,

az elkövetett bűncselekmény a lakosság biztonságérzetét nagymértékben rontja.

Csalók, emberölési ügyek gyanúsítottjai és kábítószer-kereskedő, a hosszú listából most olyan bűnelkövetőket szedtünk össze, akiket hosszú évek óta próbálnak előszedni a rendőrök itthon és a nagyvilágban egyaránt.

Európa legkeresettebb bűnözői között

Nemcsak idehaza, de az Europol listáján is kiemelkedő helyet zsebelt be magának Balogh Engelbert és Gál János, mindkettejüket emberölés miatt keresi a rendőrség.

Balogh Engelbert ellen a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott ki körözést még 2023 februárjában. A jelenleg 31 éves férfi 2022. október 5-én este Tatabányán, a Sárberki lakótelep egyik lépcsőházának alagsori tárolójában kialakított lakásban volt barátaival: két férfival és két nővel. Az egyik férfival vitába keveredett az éjszaka, majd a sértettet a nézeteltérés miatt hasba szúrta egy késsel. A férfi életveszélyes állapotban került kórházba, életét csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti. Balogh Engelbertnek emberölés kísérlete miatt kell felelnie. A fiatalember azonban megszökött a felelősségre vonás alól, és bujkál a hatóságok elől. Az sem kizárt, hogy külföldön tartózkodik, ezért a rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellene.

Gál János ellen a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot szeptemberben. A gyanú szerint a 42 éves férfi szeptember 11-én este Hajdúböszörményben megszúrta a feleségét és az anyósát egy késsel. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, míg 55 éves anyját a mentősök kórházba vitték. Az elkövető elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket. A rendőrök a 4 éves kisfiút a férfi egyik ismerősénél találták meg sértetlenül, az apa azonban megszökött. Lehetséges, hogy ő is külföldre menekült, így vele szemben szintén európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Veszélyesek lehetnek

Kozák Alinak lassan bérelt helye van a toplistán, csaknem nyolc éve, hogy kiadták az első körözést ellene rablás bűntette miatt. A férfi 2017. március 15-én hajnalban a Kisdiófa utcai lakásában levágta a lábáról a nyomkövetőt, és elszökött. A rendőrök azóta nem találják, és nem is tartják veszélytelennek. Noha várják a lakosság segítségét az ügyben, a körözésénél feltüntették, hogy különösen veszélyes lehet a fegyveres férfi.

Sütő Ferenc esetében is óvatosságra intenek az egyenruhások, őt rablás miatt keresik idén kilencedik éve. A budapesti férfi 2016 decembere óta van szökésben, amikor egyik bírósági tárgyalása előtt úgy döntött, hogy megszabadul a lábára erősített nyomkövetőtől. Az óbudai Gázgyár utcánál sikerült levennie magáról a jeladót, tartózkodási helye azóta nem ismert.

A celldömölki Vajda Martin esetében ugyan fegyvert nem, de a lopás és rablás miatt keresett fiatalt is veszélyesnek vélik a rendőrök. Hasonlóan jártak el a hatóságok Markos Benjámin és az indiai embercsempész Deepak Deepak, valamint az emberölés miatt keresett Horváth István Gyula körözésénél is.

Pénzt hozhat a házhoz az információ

A szolnoki Török Zsoltot csalás és költségvetési csalás miatt keresik hosszú évek óta a rendőrök idehaza és Európában is. A nyomozás előrehaladásának érdekében akár nettó 200 ezer forintot is kereshet az, aki a felhívás szerint olyan információval rendelkezik, aminek segítségével közvetlenül fel tudják kutatni Török Zsoltot.

A toplistán a szolnoki csalón kívül csupán egy embert keresnek még díjkitűzéssel a hatóságok, Bartos Nándort. A bajai férfinak embercsempészés miatt kellene felelnie, ezért még nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak a hatóságok Bartos miatt. Az embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztésének letöltését nem kezdte meg, első körben bruttó 500 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki az ügyében, ezt később a Bács-Kiskun vármegyei főkapitányság bruttó 2 millió forintra emelte, jelenleg ez van érvényben.

Tarolnak a nők a szégyenlistán

A tavalyi listához képest idén előrelépett a női nem a top 50 legkeresettebb elkövetői listán, hat helyett már hét személyt keresnek a hatóságok. Kiemelkedik köztük Dudás Ildikó, akinek nemcsak itthon van bérelt helye a listán, de az Interpol oldalán is régóta szerepel már. A 36 éves nőt 2016 óta keresik a rendőrök kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban, de az Interpol portréja szerint kiskorú bántalmazása miatt is felelnie kell a hatóságok előtt. A tatabányai nő ezzel elérte, hogy ő legyen a legkeresettebb magyar női bűnöző.

A női bűnelkövetők nemcsak a számukat gyarapították, de a palettájuk is jóval színesebb lett a korábbi összesítéshez képest. Tavaly ugyanis l opás, költségvetési csalás, áru hamis megjelölése miatt keresték őket, idén már jóval súlyosabb ügyek is a terítékre kerültek. A nemsokára 28 éves keszthelyi Perez Rojas Flor de Mária például kábítószer-kereskedelem bűntette miatt menekül a hatóságok elől, ezért már nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.

A 25 éves zalaegerszegi Orbán Alexandrát emberkereskedelem miatt ítélték el, a büntetésének letöltését azonban nem kezdte meg, és hamar előkelő helyen találta magát a rendőrségi listán. Csalás miatt két nőt is keresnek, a karcagi Csonka Csillát és veszprémi Horváth Bianka Kittit. Utóbbi azonban nemcsak emiatt, de még egy kifosztásos bűncselekménnyel kapcsolatban kiszabott büntetés elől is menekül a hatóságok szeme elől. A székelykeresztúri Dan Brigittát lopás miatt körözik a reptéri rendőrök, a szentendrei Kovács Krisztina Kitty-t rablással kapcsolatban ítélték el, de ő sem kezdte meg letölteni a büntetését.

A körözött személyek akár hosszú évekig is képesek bujkálni a rendőrök szemei elől, de ez a hajsza sem tarthat örökké. Hiába próbált meg legutóbb egy személy egy zalai építkezésen munkásként dolgozni, az egyenruhások végül elkapták a garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt keresett férfit. Egy Mohácshoz közeli panzió sem nyújtott elég biztonságot a rejtőzködéshez, előbb vagy utóbb mindenkit elfognak a rendőrök, és újabb hely lesz kiadó a szégyentabló valamelyik helyén.

(Borítókép: Németh Kata / Index)